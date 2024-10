Bárbara Lanata desmintió un rumor sobre la futura rehabilitación de Jorge: "No va a ir a la casa de Elba"

Las noticias durante el fin de semana sobre la salud de Jorge Lanata fueron esperanzadoras. Tras ser intervenido por cuarta vez en el Hospital Italiano, el periodista logró volver a sentarse y pudo conversar con Lola, su hija menor.

Mientras continúa con una recuperación que promete ser larga, comenzó a circular el rumor de que Lanata podría realizar su rehabilitación en la casa de su esposa Elba Marcovecchio, que habría sido remodelada para tener las comodidades necesarias.

"Primero tiene que completar la recuperación hospitalaria por las cirugías que tuvo y luego, ir al centro para la rehabilitación neurológica. Recién después de eso, cuando le den el alta, no iría a su casa sino a la casa de Elba", contó este lunes Lucas Bertero en Mañanísima (El Trece).

Rápidamente, Bárbara Lanata, la hija mayor del periodista, salió a desmentir estos datos. "Me dice Bárbara que esto no es así, que los médicos todavía no hablan de rehabilitación. Ella el viernes habló con Elba por este rumor que empezó a salir en los medios y la propia Elba le dijo que no, que nada que ver", detalló Paula Varela.

"Lanata entonces no va a la casa de Elba", reafirmó Rodrigo Lussich. "Bárbara le preguntó si ella había dicho algo porque escucharon a alguien en los medios diciendo que lo iban a llevar a la casa de ella. Elba le dijo que no, que eso no es así. Esto lo dicen tanto Elba como Bárbara, así que están de acuerdo en esto", completó la periodista.

Fuente: Paparazzi