Sturzenegger anunció cambios en el gasto de las Universidades: “Deben tener la transparencia de una compra pública”

La discusión por el financiamiento de las Universidades tuvo un nuevo capítulo este lunes cuando personal de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) presentó la documentación en la que comunicó el inicio de la auditoría a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Ante este panorama, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que “los gastos de las Universidades se van a incluir dentro del sistema de compras públicas”. Esto significa que ante las compras que realicen deberán “tener la transparencia de cualquier compra pública: los salarios y los gastos van a tener que estar registrados en el SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera)”, dijo el funcionario.

Sturzenegger destacó que esto no afecta la autonomía de las instituciones de educación superior, que podrán decidir en qué gastar, pero permitirá al Gobierno tener más claridad respecto a las inversiones que se hagan. “Vamos a salir de ese proceso con universidades mucho más transparentes”, aseguró, al tiempo que reafirmó que van a proceder con la auditoría.

Otro de los aspectos que despertaron el debate dentro del Congreso fue la Ley de Reforma Jubilatoria, la cual fue vetada por el Presidente con el apoyo del PRO y la UCR, al igual que la Ley de Financiamiento Universitario.

El ministro calificó la actitud del Congreso y lo comparó con el comportamiento de un niño. “Operó como un niño y se encontró con un Presidente que era un adulto”, que ponía el ojo en cómo financiar los gastos, planteó en diálogo con TN.

A su vez apuntó a la oposición por querer debilitar al Gobierno. “La oposición sabe perfectamente que si Javier (Milei) consolida el superávit fiscal, eso va a estabilizar la economía, entonces dicen ‘¿cómo lo ponemos en una situación incómoda para quebrarle ese equilibrio, debilitarle esa política tan potente que tiene?’, por eso el primer tema que eligieron fueron las jubilaciones.”, relató el funcionario.

Cabe recordar que la decisión del Ejecutivo de que la SIGEN sea la encargada de realizar las auditorías reavivó las tensiones. Fue el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, quien ratificó que irán a la Justicia para que determine cuál es el organismo que debe ejecutar este procedimiento.

“Como todos saben, mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo informó que por disposición unilateral las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías”, había señalado Gelpi ante la prensa.

Los dichos de Sturzenegger sobre la reforma laboral

En cuanto a la discusión sobre la reforma laboral, aún queda pendiente cómo se llevarán a cabo las desvinculaciones por medidas sindicales. Sobre este punto, Sturzenegger contó que permitieron que sindicalistas y empresas “puedan negociar la desvinculación laboral”, con la indicación del presidente de que sea una reforma que respete a ambas partes. “Si van a hacer una reforma laboral que es contra el trabajador y a favor de la empresa, no la quiero”, les había indicado el mandatario, previo al debate, de acuerdo a lo relatado por el ministro.

En el debate también se planteó que “si a una empresa o trabajador no le gusta algo de la reforma, no está obligado a tomarlo”, porque el fin es “que sea beneficioso para ambas partes”, añadió Sturzenegger. “Tenemos que sacarnos el chip de que el Estado te va a decir cómo hacer todo”, señaló, al referirse a los cambios que el Gobierno libertario está implementando.

La reglamentación de la reforma laboral se publicó en el Boletín Oficial el pasado mes de septiembre, lo que significó un paso fundamental para concretar “una modernización histórica de las leyes laborales en la Argentina”, según destacó la gestión nacional.

Javier Milei y la forma en la que se dirige al público

“Nosotros tenemos un presidente muy polémico como (Domingo Faustino) Sarmiento. Javier se inserta en ese estilo”, argumentó Sturzenegger. Al tiempo que respondió a las críticas que recibe respecto a las formas de expresarse y argumentó que “la Constitución no dice nada de cómo tiene que hablar el presidente, eso es algo que evaluarán los votantes, si les gusta o no”.

Y en cuanto a la postura que adopta Milei frente al Congreso, el funcionario señaló que “les da la oportunidad de explayarse y de sentar posición sobre un montón de temas”.

“El problema no es el estilo, es qué hacemos con las instituciones. Estamos en un momento extraordinario de la democracia”, planteó el ministro. E hizo una contraposición con lo que sucedió durante la presidencia de Alberto Fernández, que según él “violó todas las libertades civiles, no compró las vacunas y nos encerró un año. En ese contexto el presidente Milei tiene un estilo apasionado, una pasión increíble por este país, no le rehúye ni le teme a ningún debate”.

