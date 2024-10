Luis Juez se metió en la interna del peronismo: «Cristina Kirchner siempre le tuvo asco al PJ»

En una entrevista con TN, el senador cordobés Luis Juez cuestionó duramente la interna que se desarrolla en el Partido Justicialista (PJ) entre la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Con un tono crítico, Juez afirmó que las divisiones en el PJ son una distracción en un momento que requiere unidad en Argentina. “Hay que vivir en Narnia para plantearse una interna en el momento que vive la Argentina. Es momento para empujar todos para adelante”, sentenció, y agregó que “no hay ninguna condición para que se lleven a cabo elecciones” dentro del partido.

El senador también destacó lo que considera un cambio de postura en Fernández de Kirchner hacia el PJ, partido al que, según Juez, «siempre le tuvo asco». En su opinión, la actual defensa de la expresidenta por el peronismo representa una contradicción con su histórico rechazo hacia el movimiento. “Cristina detesta el PJ, siempre le tuvo asco. Ella entendía que era un sello fascistoide que a ella la perjudicaba. ¿Qué pasó para que ahora esté dando la vida por el PJ?”, se preguntó.

Defensa de auditorías en universidades: «Si el Estado te da plata, estás obligado a rendirle cuentas»

Además de sus comentarios sobre la interna justicialista, Juez defendió la auditoría que el gobierno de Javier Milei propuso realizar sobre los fondos asignados a las universidades nacionales, en particular la Universidad de Buenos Aires (UBA). Para el senador, es una medida razonable para asegurar la transparencia en el uso de los recursos estatales. “No puede haber una erogación del Estado sin que el Estado tenga derecho a controlar en qué se gasta. Si el Estado te da plata, estás obligado a rendirle cuentas. Si no querés rendir, no hay un mago”, enfatizó.

Con una fuerte crítica a quienes consideran esta medida como una injerencia en la autonomía universitaria, Juez sugirió que las recientes movilizaciones en rechazo a la auditoría están basadas en una defensa implícita de la corrupción. “Nadie puede defender la corrupción. Si se instala con claridad lo que el Estado persigue es que le rindan cuentas de la plata que dio, la próxima marcha la hacen en una cabina de teléfono”, aseguró.

Con su característico estilo directo, Juez reiteró su visión de que las prioridades actuales deben enfocarse en superar la crisis que enfrenta el país, dejando a un lado disputas internas y enfocándose en la transparencia en la administración de los recursos públicos.

Con información de www.elintransigente.com