La oposición lo espera a Bottero con los "dientes afilados"

El bloque de concejales del Partido Justicialista prepara una fuerte ofensiva para el viernes por la mañana cuando el secretario de Gobierno y Modernización del Municipio, Germán Bottero, visite el Concejo para presentar el segundo informe de gestión de este primer año de gobierno del intendente, Leonardo Viotti. El Departamento Ejecutivo envió hace diez días un documento de 13 carillas en el que destaca las acciones en materia de seguridad, obras y control público.



En este marco, la oposición apunta a decisiones que no fortalecen la transparencia del Ejecutivo local, contradicciones en el informe y el casi nulo desarrollo de obras y abordajes sociales y educativos. Las quejas de los concejales no oficialistas Martín Racca, Paz Caruso, Juan Senn y Valeria Soltermam respecto al contenido del reporte fueron contundentes. “Es un informe escueto, que sólo aborda tres o cuatros ejes, parecería que el resto del Municipio no existe”, cuestionaron.



El informe desarrolla las acciones llevadas a cabo en temas relacionados al ordenamiento interno del área de Protección Civil, actas y multas realizadas, renovación de flota municipal, recambio de luces LED e instalación de cámaras de seguridad.



“Alejados de los vecinos, las instituciones y los representantes queda en evidencia la falta de abordaje integral de la ciudad, de trabajo en territorio por parte del actual ejecutivo. No cuenta nada de situaciones sociales, nuevas obras, ni programas educativos”, declaró Racca.

“La transparencia que intenta pregonar la actual gestión está lejos de ser su fortaleza: no se publican las aperturas de licitaciones ni las adjudicaciones, no responden la minutas de comunicación, saltean procesos administrativos fundamentales" sostuvo por su parte Caruso.

La mayoría de las preguntas y cuestionamientos provienen del bloque no oficialista y se centran en el balance que ha enviado el Ejecutivo, pero fundamentalmente en lo que éste omitió abordar, señalaron.

Dólares

Los concejales de la oposición consultarán si efectivamente se han vendido los 500.000 dólares que fueron adquiridos a comienzos de año y que, como declaró el intendente Viotti, serían utilizados para la compra de maquinaria y el resultado económico que arrojó esa inversión para el Municipio. "En este aspecto el informe presenta una importante contradicción: por un lado afirma que el Plan de Inversión será fundamental para dejar alquilar equipos y ahorrar recursos, pero al mismo tiempo considera que el alquiler demuestra planificación a largo plazo y es fundamental para sostener la prestación de los servicios", dicen desde la oposición.





Seguridad

Por otra parte, los cuatro ediles opositores alertan sobre el "preocupante cruce de integrantes del Ejecutivo con el Fiscal Regional Carlos Vottero" que disparó un "conflicto institucional" en relación a la problemática de seguridad. En tal sentido, solicitan información "acerca de cómo sigue el vínculo y quién es el nuevo interlocutor" a la vez que requieren que Bottero informe "si aún funciona el Comando Unificado" que integran el Municipio con todas las fuerzas policiales (Federal, Gendarmería y Policía de Santa Fe).

También vuelven a resaltar la importancia de "contar con información oficial, ya que el Municipio declara que los delitos bajan cuando, simplemente hablando con los vecinos, claramente esto no es así: robos a toda hora del día en particular en barrios de la periferia, violencia extrema de algunos hechos, entraderas, entre otras realidades".





Personal de gabinete encubierto

"Una de las banderas de campaña fue la reducción del personal de Gabinete. A pesar de esto, se han detectado llamativas facturaciones de honorarios al Municipio de personas que es sabido ejercen roles de jefatura y liderazgo dentro de la estructura municipal, pero que están recientemente dados de alta como proveedores", afirman desde el bloque de concejales opositores. Así hacen referencia a un aumento encubierto de la cantidad de integrantes del Gabinete de Viotti.

De este modo, el viernes se desarrollará la reunión informativa de Bottero -hasta ahora no se confirmó si irá acompañado por otros funcionarios- con un clima previo de alta temperatura.

Con información de La Opinión