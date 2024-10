Dólar blue: llega el fin del blanqueo y el mercado anticipa el escenario que viene

El dólar blue toca su menor valor en 14 jornadas este miércoles, luego de haber quebrado un nivel clave el día previo, los $1.200. Esto está en línea con la evolución de los depósitos en dólares las compras de reservas del Banco Central (BCRA) y la dinámica del Contado Con Liquidación (CCL) y el MEP, que vienen en caída. El fin de la primera etapa del blanqueo extendida llega este jueves y los analistas de la city anticipan cómo seguirá la evolución de los tipos de cambio paralelos. El blue cayó $70 (-5,4%) en septiembre, el primer mes completo del blanqueo, frente al cierre de agosto, ¿completará en octubre tres meses con tendencia bajista?

Cabe recordar que hace un mes, a través del Decreto 864/24, el Gobierno dispuso la extensión de la primera etapa del blanqueo, que este jueves 31 de octubre llegará a su fin y los analistas de la city empiezan a analizar cómo impactará esto en la evolución del dólar dado que el flujo de depósitos en moneda extranjera que impulsó este régimen de exteriorización de activos ayudó al Banco Central (BCRA) a incrementar las reservas y eso alentó la baja de los tipos de cambio alternativos que se ve en los últimos días.

"Debido al blanqueo, el crédito en dólares y la compra leve pero sostenida del billete verde por parte del BCRA, se incrementan las reservas y esto constituye un vector de tendencia a la baja para el blue. En el mismo sentido, el ‘carry trade’ implica un proceso que tiende a desprenderse de dólares transitoriamente para capitalizarlos en pesos", describe el economista Pablo Ferrari. Para él, estos factores son fundamentales para explicar la tendencia bajista del blue en este período.

Además del blanqueo, juega la escasez de pesos en la baja del dólar blue

Asimismo, incide fuerte la escasez de pesos que viene alimentando el Gobierno con su decisión de absorber liquidez del mercado, que ya lleva varios meses. En ese contexto, se nota una baja fuerte de los dólares paralelos, con un blue que cede $30 en dos jornadas y opera a $1.195.

Así, queda claro que son varios los elementos que determinan la dinámica cambiaria. "No creo que la suerte del dólar blue dependa exclusivamente del proceso de exteriorización de activos. En teoría, esos fondos de alguna manera están en circulación y, tarde o temprano, pueden impactar, pero muchos retiran los fondos y vuelven a guardarlos. Yo creo que la cotización va a depender de los pesos que haya en circulación y en ese sentido, me parece que las restricciones monetarias se harán sentir", dice al respecto Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio.

Quintana señala que un dato que no hay que olvidar es que el blue está hoy notoriamente por debajo del dólar tarjeta y turista, de modo que "quien haga planes de viajes o consumos en el exterior tiene más estímulo a comprar en el blue para pagar las expensas en las que incurra". En igual sentido, el analista Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, indica que en las semanas pasadas se vio "algo de demanda de dólares para cancelar tarjetas dado que el dólar turista vale arriba de los $1.600".

Eso hizo que la semana pasada, por ejemplo, el dólar blue subiera levemente al inicio, pero luego terminara sin variación de precios el viernes respecto del lunes. Y es que la oferta se ve contrarrestada en estos últimos días por un incremento en la oferta.

Dólar blue: una perspectiva de calma hacia adelante y una advertencia

No obstante, más allá de esta oscilaciones, Reschini sostiene que no ve al mercado preocupándose por el blue. "Si la inflación trae buenas noticias y se logra avanzar en despejar dudas por el pago de deuda soberana no veo tensión cambiaria en el horizonte próximo", anticipa.

Ferrari coincide con esta visión y sostiene que, "mientras el Gobierno pueda garantizar el ingreso de dólares, para lo cual tiene comprometido un REPO, negocia con el Fondo Monetario, espera fondos del Banco Mundial y trabaja con varios bancos para recibir préstamos, y la economía sigue deprimida, va a poder sostener esta tendencia en el mercado cambiario en el mediano plazo, al menos". Sin embargo, advierte que esto estará muy atado a la cantidad de fondos que puedan ir consiguiendo.

Y, en ese sentido, el analista conocido como el "gurú del blue", Salvador Di Stefano, espera que el dólar permanezca planchado en torno a los $1.050 y los $1.150 y que se mantenga con una distancia de alrededor de un 10% respecto del mayorista. "La gente va a tender a vender más dólares que a comprar porque la Argentina hoy no está dando una gran rentabilidad y las empresas tienen que recurrir a sus ahorros, que suelen ser en dólares, para invertir en mejoras de procesos y mejorar los costos de la producción.

En definitiva, Di Stefano, anticipa que el dólar va a seguir ofertado hacia adelante y advierte que hay que tener cuidado con que esto haga bajar por demás el precio del dólar. "No es recomendable seguir vendiendo dólares porque, de ese modo, nos arriesgamos a perder el piso del blue", señala.

* Para www.ambito.com