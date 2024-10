Omar De Marchi asume como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas: su rol en la coalición

Aerolíneas Argentinas informó que Omar de Marchi, quien era secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno, asumirá como nuevo vicepresidente de la aerolínea con vistas hacia la privatización de la empresa. El dirigente que se formó en el PRO tendrá un nuevo objetivo en su carrera al lado de La Libertad Avanza, tras un fallido primer intento en el Congreso de la Nación.

El funcionario deberá abocarse a la reorganización y puesta en valor de la compañía estatal, con el objetivo de facilitar su eventual venta. En un primer momento, el mendocino tenía que establecer lazos para la aprobación de la Ley de Bases, pero su camino se truncó. La ley volvió atrás y Guillermo Francos se hizo cargo de las negociaciones para su aprobación final.

Con este golpe, De Marchi tuvo un primer tropiezo en el Gobierno, aunque eso no le quitó su cargo. Por el contrario, lo mantuvieron allí y ahora se posicionará junto a Fabián Lombardo en un momento sensible para la compañía aérea con gremios protestando, cortes y el deseo de privatización de Javier Mieli. Sin embargo, esto no es todo sobre su designación.

«Esta mañana, la Asamblea de Accionistas de Aerolíneas Argentinas designó a Omar De Marchi como director y vicepresidente del directorio de la compañía. De Marchi es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba y tiene una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de Alta Dirección de la Escuela de Negocios y la Universidad Francisco de Vittoria de Madrid», informó Aerolíneas Argentinas.

En el comunicado, se destacó que «su carrera profesional registra una amplia experiencia en la actividad legal y empresaria, además de haber ocupado cargos en importantes posiciones del poder legislativo y ejecutivo, tanto provincial como nacional», por lo que ayudará «en el proceso de transformación profunda que está atravesando» la línea de bandera.

Trascendió que De Marchi será reemplazado en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias por el macrista Oscar Moscariello, ex legislador porteño y actual secretario general del Partido Demócrata Progresista.

El nuevo rol de De Marchi

Con pasado en el PRO, Omar de Marchi aparece como un protagonista central en la expansión de La Libertad Avanza y quieren que él sea la cara del espacio en Mendoza, donde fue intendente de Luján de Cuyo y compitió por la provincia. En este marco, se refuerza el vínculo con el macrismo en lo que se encamina a ser una coalición para las próximas elecciones legislativas.

Con información de www.elintransigente.com