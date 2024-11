Eduardo Belliboni arremetió contra la UTA por no adherir al paro: «Histórica traición a los trabajadores»

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, lanzó fuertes críticas hacia la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tras el levantamiento del paro de colectivos previsto para ayer jueves, luego de que el sindicato acordara con el Gobierno y empresarios. Según Belliboni, esta decisión es parte de una “histórica traición” de la UTA hacia sus propios trabajadores, una acusación que sostiene en referencia a lo que considera una falta de compromiso en la defensa de sus derechos.

En una entrevista con Radio Splendid, Belliboni señaló que la medida de fuerza llevada a cabo el miércoles tuvo un gran impacto, mostrando el poder de convocatoria de los trabajadores del sector. Sin embargo, criticó el levantamiento del paro programado, asegurando que la UTA “siempre traiciona” a sus afiliados en momentos cruciales. “Es un acto repetido de deslealtad hacia los trabajadores”, expresó.

Críticas al manejo del conflicto social y económico

Belliboni también puso el foco en la falta de diálogo entre el gobierno y los sectores sociales, describiendo el escenario actual como una situación sin canales de comunicación efectivos. Para el dirigente, el uso del aparato estatal para ejercer presión sobre los sindicatos y movimientos sociales recuerda a una “película de ciencia ficción”. Esta postura crítica se extiende a la respuesta del Estado frente a la creciente crisis social, que, según Belliboni, afecta incluso a la asistencia alimentaria básica.

En sus declaraciones, Belliboni también se refirió a la actual administración, subrayando que las políticas de ajuste golpean duramente a los sectores más vulnerables. “En lugar de moderar el ajuste, el Gobierno anuncia que este continuará afectando a quienes menos tienen”, enfatizó, destacando la urgencia de una respuesta efectiva para mitigar el impacto de las políticas económicas en las personas de menores recursos.

Señalamientos hacia Javier Milei

El dirigente no dejó fuera de sus críticas al presidente Javier Milei, al afirmar que la promesa de hacer que “la casta” asuma los costos del ajuste no se ha cumplido. Según Belliboni, la realidad actual contradice lo prometido en campaña, acusando a Milei de “traicionar a su electorado”. No obstante, el dirigente sostuvo que, pese al descontento, el pueblo tiene derecho a que el mandato presidencial se complete, llamando a un respeto institucional pero con un fuerte llamado de atención sobre el incumplimiento de las promesas de campaña.

Las declaraciones de Belliboni reflejan el clima de tensión y disconformidad entre los movimientos sociales y sindicales frente al actual panorama político y económico, marcando un punto de alerta sobre la relación entre el Gobierno y los sectores que dicen representar a los trabajadores y las comunidades en situación de vulnerabilidad.

Con información de www.elintransigente.com