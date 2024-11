Impactante regreso: The Cure lanza su primer disco en 16 años

La banda británica The Cure anunció que lanzarán su primer disco en 16 años y, si bien nunca se alejaron de la música en su totalidad, decidieron regresar a lo grande. Paradójicamente en fecha de Halloween y con un disco de rock gótico y espacial que habla sobre la mortalidad y el tiempo.



El álbum tiene ocho canciones que se escuchan en 50 minutos y se llama Songs of a Lost World y es profundamente orquestal, intenso y poderoso con minutos instrumentales que mechan magia al disco. Pero también hay letras melancólicas.





Algunas de las canciones hablan sobre la mortalidad y el tiempo. “Estoy afuera en la oscuridad, preguntándome cómo me volví tan viejo”, canta Smith en el último tema. “Este es el final de cada canción que cantamos solos”, expresó en otra de las frases.

Alone, el tema principal, dura siete minutos y deja escuchar la voz del líder y recuerda a los grandes temas de la banda. Otro de los temas destacados es I can never say goodbye, un sencillo que tiene un piano que se lleva el protagonismo. Todo se podrá escuchar a partir del 1 de noviembre.

Fuente: Clarin