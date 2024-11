Se conoció quién fue el hombre que buscó a la ex de Enzo Fernández en Ezeiza tras la separación

Valentina Cervantes confirmó su separación de Enzo Fernández y volvió a la Argentina para refugiarse entre sus seres queridos y amigos de toda la vida. Llegó a Ezeiza este jueves a la madrugada en un vuelo proveniente de Inglaterra y un hombre muy especial la esperó para ayudarla. En las últimas horas, se filtró su nombre.

La persona es cuestión es nada más y nada menos que el hermano del futbolista, que no dudó en trasladarse al lugar para ver a sus sobrinos y ponerse a disposición para lo que necesite, según informó la periodista Juli Argenta, la misma que ventiló datos sobre esta ruptura que sorprendió a La Scaloneta y la farándula.

“Me dijo que todavía no durmió. En el vuelo tampoco. Tiene el celular explotado. Le pregunté por Sasha Ferro, que es una de las señaladas como posible nueva pareja de Enzo. Me respondió que a ella no le consta, que a partir de ahora están separados y que si él quiere rehacer su vida lo entiende. Ella no está triste y quiere que se sepa. Lo único que quiere es que sus hijos estén bien”, detalló la columnista del ciclo de streaming de Ángel De Brito.

Fuente: TN