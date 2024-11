Una conferencia de prensa fallida hizo resurgir tensiones entre La Libertad Avanza y el PRO

La cancelación de una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados el pasado miércoles, convocada por el Gobierno para un “importante anuncio”, generó roces políticos y recalentó las siempre latentes tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

El oficialismo pretendía, a través de José Luis Espert como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, anunciar que podía aumentar las partidas presupuestarias para las universidades, si eso se condicionaba a la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y a otros cambios en la ley de financiamiento estatal para las campañas políticas en medios audiovisuales.

Pero esa movida, tomó por sorpresa al PRO, que no está convencido de eliminar completamente las PASO, y como en paralelo se conoció la decisión del presidente Javier Milei de solicitar la renuncia de la canciller Diana Mondino. se usó este argumento para abortar la conferencia de prensa de Espert y que el tema quedara como "una descoordinación” con el Poder Ejecutivo.

Pero al margen de que se esgrimiera como causa la salida de Mondino, había una verdad incómoda: la dirigencia del PRO desconocía ese anuncio de LLA y eso generó una fuerte reacción, ya que supuestamente existía un compromiso de que toda decisión relacionada con la agenda parlamentaria se consultaría previamente con los bloques aliados.

La tensión entre el PRO y el oficialismo

Durante una reunión del bloque, encabezada por Cristian Ritondo el martes pasado, Mauricio Macri destacó que en la nueva etapa de relaciones con el oficialismo se había mejorado la confianza mutua, y que el Gobierno estaba empezando a anticipar sus políticas y proyectos al PRO.

No obstante, ese entusiasmo duró poco. “Nosotros nos quejamos. Nos enteramos por la prensa de que iban a hacer un anuncio público. Justamente lo que habíamos acordado era que todo lo que tiene que ver con el Parlamento se iba a avisar y conversar antes. No sucedió”, comentaron a Noticias Argentinas fuentes del PRO, con desconcierto y desilusión.

La conducción del PRO se mostró especialmente reacia a que el Gobierno planteara la eliminación de las PASO y la modificación de la ley electoral como parte de una transacción en el marco del Presupuesto. “Una cosa es el Presupuesto y otra es la cuestión electoral. No es serio estar mezclando los temas con la excusa del equilibrio fiscal. Nosotros esa regla la compartimos al 100% y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se cumpla. Pero no metamos por la ventana las PASO en un tema que no tiene nada que ver”, declaró un diputado del PRO.

Además de la frustración por el modo en que La Libertad Avanza intentó llevar a cabo la conferencia de prensa, en la bancada liderada por Ritondo tampoco existía conformidad con el contenido del anuncio. En el PRO necesitan las PASO para resolver disputas internas en diferentes provincias y no están dispuestos a votar su eliminación, por más que implique un ahorro fiscal. En todo caso, analizarían un proyecto que elimine la obligatoriedad de votar en primarias, limitándolas a agrupaciones con competencia interna; de hecho, existe una propuesta en este sentido de María Eugenia Vidal.

Según contó la agencia Noticias Argentinas, las discusiones fueron intensas y así el oficialismo decidió cancelar la conferencia de prensa de Espert. Mientras tanto, el conflicto presupuestario con las universidades se mantiene sin resolución. El Consejo Interuniversitario Nacional solicitó 7,2 billones de pesos para asegurar el funcionamiento en 2025, mientras que el Gobierno asignó apenas 3,8 billones en el proyecto de presupuesto.

