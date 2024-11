El elogio de Mauricio Macri a Javier Milei por evitar la hiperinflación: «El Gobierno ha hecho un milagro»

El presidente, Javier Milei, recibió un país en unas condiciones económicas y sociales terribles, con indicadores malos en inflación, pobreza, indigencia y emisión monetaria. Todo este combo, además del desequilibrio del dólar y la falta de reservas en el BCRA, generaban un contexto hiperinflacionario que se evitó «de milagro», según indica el ex presidente Mauricio Macri.

El dirigente del PRO elogió al mandatario de La Libertad Avanza y a su ministro de Economía, Luis Caputo, por este logro en poco más de 10 meses de gestión. «El Gobierno ha hecho un milagro, un milagro del presidente Milei y toto Caputo. Ayer dije en la embajada de Francia que no se si hay 5 economistas en el mundo que dada la bomba atómica que han dejado, solo comparable con una situación posguerra, la inconciencia de Massa, Fernández y Cristina Kirchner era prácticamente imposible evitar una hiperinflación«, señaló.

En este sentido, destacó que «ellos lo evitaron» y aseguró: «En la hiperinflación la pobreza no era 55% que es todo culpa del Gobierno anterior, no de este porque se mide retroactivamente, sería 80 y pico porciento. Salimos de ese lugar, como prometió Caputo, está funcionando y sacándonos de esa lugar», agregó el exmandatario en TN.

«Hay una parte opinable: el dólar y el cepo», afirmó Mauricio Macri, quien luego aclaró: «El cepo no es opinable. Caputo sabe que lo antes que se saque el cepo, lo antes que empieza a crecer la inversión. Lo que se opina es si este valor del dólar es sostenible o no. La realidad es que estábamos en jaque mate y hoy el riesgo país esta bajando y Argentina está estable, lo que no significa que hoy la gente vea resultados porque el mercado llega hoy y la inversión llega dilatada en el tiempo».

A pesar de esto, el expresidente y fundador del PRO aclaró que hay cuestiones por mejorar de la gestión libertaria y reveló sus palabras hacia el mandatario: «Cómo le digo al presidente Milei, al mercado le ganas 10 a 1, con la inversión todavía perdemos 8 a 2, solo minería y Vaca Muerta, el resto está en actitud pasiva de lo que va a pasar», cerró.

Mauricio Macri a favor de las SAD

En otro fragmento de esta entrevista, Mauricio Macri afirmó que le «preocupa más lo que pasa en Boca que en Argentina». Esto podría ser interpretado como un mensaje de confianza hacia el presidente Javier Milei, aunque en realidad fue una crítica al presidente de Boca, Juan Román Riquelme, a quien acusó de creerse más importante que el propio club.

Además, cuestionó la gestión de Claudio Tapia al frente de la AFA y se mostró a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una iniciativa que quiere impulsar Milei, pero que ya tuvo el rechazo de varios clubes de primera división y que en el ente de futbol de nuestro país no quieren saber nada, a pesar de que para Macri «a todos les iría mejor».

