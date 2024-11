Elecciones en EE.UU: ¿Qué es lo menos malo que puede ocurrir hoy?

Supongo que esta pregunta podría dar pie a una respuesta con dimensión de tesis doctoral. No será el caso. Descuiden. Son muchos los amigos que me escriben en estos días y me preguntan quién quiero que gane las elecciones de hoy. Como ya hemos dicho anteriormente Estados Unidos tiene hoy una elección endiablada. Una mujer que ha caído en la candidatura demócrata, sin preparación para el cargo, y de orígenes ideológicos en lo más parecido a la extrema izquierda que hay en Estados Unidos.

Enfrente está un expresidente, con un perfil extremadamente contradictorio. Es un hombre acaudalado gracias a sus negocios inmobiliarios, pero sobre todo gracias a los negocios de su padre. Es un hombre que rechaza las formas políticamente correctas y que ha sido condenado a pena de cárcel por su actuación con una prostituta –que no es la única que lo ha demandado. Elegir presidente de los Estados Unidos a un hombre con una condena así encima y que todavía puede ser condenado –si no es elegido– por el asalto al capitolio el 6 de enero de 2021, es algo que cuesta entender en una democracia. Pero Donald Trump ha conseguido que los demócratas lo conviertan en una alternativa aceptable. Él representa hoy a la América que defiende la vida tradicional de las tierras de frontera –eso sí, viviendo entre Florida y Nueva York.

Charles Gasparino es un columnista de Fox Business y del New York Post. Me resumía el estado de la cuestión diciendo que «como vivo en Manhattan escucho casi cada día cómo mis supuestamente cuerdos, ciertamente izquierdistas amigos no pueden votar al supuestamente loco de Donald Trump. Y a eso he estado respondiendo lo que sigue: ¿qué partido fue el que se volvió loco durante el Covid? Un encierro infinito, máscaras para los niños, colegios cerrados, prohibición de cenas incluso en el exterior. ¿Qué partido fue el que recientemente proclamó el Domingo de Resurrección 'Día de la Visibilidad Trans'? ¿Qué partido nos dijo reiteradamente que Joe Biden estaba perfectamente capacitado para ejercer la Presidencia? ¿Qué partido ha vetado a un posible candidato a vicepresidente de una personalidad normal, Josh Shapiro, y de uno de los Estados decisivos hoy, Pennsylvania, por ser judío? ¿Qué partido ha puesto como candidato a la Vicepresidencia a un cabeza hueca que cree que hay que poner tampones femeninos en los vestuarios de los niños y que dice que Elon Musk es homosexual a pesar de tener doce hijos?» Y podría continuar con este recitativo del que los grandes medios europeos no quieren hacer uso, aunque no sea más que para ser un poco más equilibrados en sus ataques a Trump.

Sí, hay asuntos en los que una victoria de Trump me preocupa mucho. Por ejemplo, el futuro de Ucrania y la capacidad de Vladimir Putin de tener cada día mayor influencia internacional. Es increíble que Putin haya optado por la fuerza y cuando empieza a ser evidente que no puede ganar la guerra sobre el terreno, ahora pueda venir un presidente de los Estados Unidos a salvarle la cara. Es igualmente preocupante que Estados Unidos pueda tener un presidente cuya prioridad sea entenderse con todos los dictadores del mundo, empezando por el ruso, siguiendo por el norcoreano y el chino, el venezolano y el cubano y terminando con los elegidos en las urnas con tendencias preocupantes, como Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil.

El Papa Francisco, preguntado por esta elección entre la abortista Kamala Harris y el supuestamente tiranuelo Donal Trump dijo que habría que optar por el mal menor. Y en esa última instancia, para mí el mal menor es quien más pueda molestar a Pedro Sánchez. Y creo que Sánchez estaría encantado con una victoria de Harris. Mañana sabremos.

*Para El Debate