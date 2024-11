El mejor perfume floral de los 80 que se ponen las mujeres con buen gusto

El perfume poison de Dior no pasa desapercibido. Si alguna vez lo has olido lo sabes bien. ¿El año que lo cambió todo? 1985. Cuando la firma de lujo francesa lanzó un elixir floral picante y puso en todas las repisas una botella morada con la forma del fruto prohibido. Una fragancia opulenta y embriagante solo podría haber surgido en la década de los 80, cuando todo se llevaba al extremo: los peinados con permanentes, las hombreras XL y los aromas ricos que dejaban una estela adictiva a su paso. El lema de la fragancia era “Poison is my potion” que en español significa “El veneno es mi poción”. Nada resume mejor este perfume que marcó la década más extravagante del siglo XX.



Con un aroma y misterioso, ninguna otra musa podía ser la cara del perfume que no fuera Isabel Adjani. El rostro de la actriz y cantante francesa más icónica de los 80, con el frasco amatista en sus manos, estaba en todas las revisas de moda. Para celebrar la fragancia, la actriz llevó a la fiesta de lanzamiento un look en tonos morados satinados con zapatos pumps que resumen muy bien la estética de la época y el espíritu cautivador del perfume.



Actualmente, se han unido nuevas fragancias a la familia Poison de Dior como Hypnotic Poison, Poison Girl, Pure Poison y Poison Girl Eau de Toilette, pero hay algo único del Eau de Toilette original que lo se ha convertido en un mito y que pertenece a la lista de los mejores perfumes de mujer de todos los tiempos. Es por eso que cuando se habla de los perfumes icónicos de los 80 como Obsession de Calvin Klein, Coco de Chanel y Samsara de Guerlain, Poison de Dior se encuentra en los primeros lugares.

¿Cómo huele el perfume Poison de Dior?

Se trata de una fragancia con notas intensas, florales, especiadas y ambarinas, explica su página web. “Con sensuales acordes de miel y almizcle. Un perfume oriental, carismático e inolvidable”. Los creadores detrás de esta alquimia adictiva, fueron Maurice Roger y Edouard Flechier, quien más tarde escribiría otro capítulo para la maison con Tendre Poison en 1994.

¿Qué Notas tiene el perfume Poison de Dior?

Lo primero que se percibe al contacto con la piel son las notas de cilantro, que aunque es un ingrediente normalmente utilizado para resaltar los sabores de platillos en la cocina, le aporta a los perfumes notas frescas, pimentadas y de piel de limón. Le siguen frutos salvajes, palosanto de Brasil y anís, también como notas de salida. Al corazón de la fragancia se encuentra un absoluto de tuberosa de la India (una nota floral aroma embriagadora) que se comenzó a importar según la firma alrededor del año 1600. “La tuberosa es una planta herbácea que lleva racimos de flores blancas muy perfumadas”, explica Dior. En esta fragancia, en particular, el absoluto le añade notas jazminadas y afrutadas, que, aunadas a extracto de miel, incienso, canela y opoponax (una goma resinosa de un árbol que se da en África y en Medio Oriente) le da un fondo aterciopelado y misterioso al perfume. Las notas que duran más en la piel con el paso de las horas son vainilla, ámbar, musgo, vetiver y cedro de Virginia.

¿Cuánto vale el perfume Poison Dior?

El icónico frasco amatista con tapa transparente está disponible en una versión de 100 mililitros. Lo puedes encontrar tanto en tiendas departamentales como en su página web oficial. Tiene un precio aproximado de $2,990 pesos mexicanos y es el aroma favorito de las mujeres que tienen buen gusto y que no temen hacerse destacar en cualquier reunión.

Fuente: Vogue Mexico