Los vestidos largos más elegantes para llevar con botas a la oficina en noviembre 2024 en Europa

No más pantalones sastre, leggings negros o faldas lápiz, porque los vestidos largos llegan justo a tiempo para solucionar el “qué me pongo” matutino. Las pasarelas y street style no han dejado de enaltecerlos y confirmaron que no solo son aptos para destacar en un compromiso importante, sino también para ir bien vestida a la oficina. Lo veremos con todo tipo de zapatos, pero sobre todo con botas elegantes, una combinación sofisticada y muy otoñal que te hará sentir atractiva en tu jornada de trabajo.

Además, las tendencias de moda de Otoño-Invierno 2024 ya mostraron la variedad de opciones del calzado clave de la temporada. Desde modelos clásicos de punta triangular hasta siluetas slouchy e incluso con funda, perfectas para descansar de los típicos tacones y definir de mejor forma tu estilo empresarial durante la estación. Sabemos que la elegancia sin esfuerzo continúa en alza, sin embargo, los expertos en moda dejan en claro que el dúo estrella es la excusa para pulir el uniforme del día y darle un toque mucho más femenino y menos relajado.

Conoce las siete opciones que recopilamos para ti y, de paso, descubre dónde conseguir opciones similares.

¿Cómo llevar vestidos largos con botas a la oficina en noviembre 2024?



Vestido largo de cuello alto y botas altas corrugadas de tacón kitten



Los vestidos en tendencia de Otoño-Invierno 2024 serán tu mejor aliado para ir bien vestida a la oficina de lunes a viernes, en especial los diseños largos que rozan los tobillos y proyectan un estilo sofisticado con naturalidad. The Row cautivó con un diseño de punto de cuello alto en color negro, lo combinó en clave monocromática con botas altas corrugadas de tacón kitten y un abrigo clásico de lana a tono. La idea es construir un atuendo minimalista o lujo silencioso que no requiere de mucho para sobresalir, algo que puedes lograr con piezas sobrias y elegantes.

Vestido largo fluido en color café y botas altas con funda



Fendi Otoño-Invierno 2024.

Fendi dejó de lado los estilismos rígidos y estructurados para apostar por siluetas mucho más fluidas y femeninas. ¿La propuesta? Elige un vestido largo con abertura lateral en color café de corte fluido y con efecto de vientre plano. Dale un giro otoñal a través de un par de botas altas con funda y medias de colores en color azul, una tendencia que seguirá en alza, de acuerdo a pasarelas de Otoño-Invierno 2024 de Miu Miu y Tory Burch. De esta manera añades un acento de color al uniforme del día de manera sutil.

Vestido largo con volantes y mangas globo con botas calcetín de ante con plataforma

En lugar de acudir a un traje de siempre, mejor elige un vestido largo con botas elegantes, la alianza ganadora apta para enfrentar con estilo la estación y, por supuesto, para triunfar en un entorno laboral. Chanel inspira para optar por un diseño con patrón con logo, mangas globo y botas calcetín de ante en color café con plataforma, la marca con sello francés complementó con guantes de ópera y un bolso mini. Un estilismo clásico para desbordar elegancia de pies a cabeza.



Vestido largo color café con mangas globo y botas de lluvia

Si hay algo que hemos aprendido del street style y pasarelas es que los atuendos de un solo tono seguirán siendo los protagonistas de la ciudad, por lo tanto, será mejor considerarlos. Bottega Veneta propone un estilismo en color chocolate compuesto por un vestido largo con mangas voluminosas de manera sutil, ligeramente ceñido y corte fluido, lo emparejó con botas de lluvia a tono. Lo único que requieres para verte distintiva y al mismo tiempo moderna en tu área de trabajo.

Vestido largo de punto y botas de combate

En Otoño-Invierno 2024 los vestidos de punto (largos) serán la mejor inversión para definir tu estilo de oficina. Favorecen tu silueta, te permiten moverte con livertad, son versatiles y atemporales, ¡no se puede pedir más! La mejor opción será inclinarte por una pieza en color negro que proyecta un estilo mucho más profesional. Finaliza con botas de combarte para darle un toque moderno, accesorios de perlas y una oversize bag.

Vestido largo boho y botas de estética vaquera

Si no eres fan de los estilismos en monocolor, entonces esta opción es para ti. Se trata de un vestido plisado en color rojo de estética boho, junto con botas vaqueras de piel en color negro, dos básicos de armario para lucir atractiva y sofisticada a partes iguales. Perfecto para descansar de los atuendos en color café y salir de lo predecible en términos de estilo, algo que podrás imitar para sobresalir desde al ascensor hasta la sala de juntas.

Vestido largo de escote strapless y botas alas de punta triangular

Por último, las conocedoras de estilo del street style son la inspiración para darle un toque sexy al look de oficina, claro, sin dejar de lucir profesional. Opta por un vestido largo en color negro con escote strapless y no, esta vez, no los veremos en un atuendo Y2K, más bien los veremos en clave ejecutiva. ¿Cómo? Con botas altas corrugadas de punta triangular a tono, un par clásico que no será difícil encontrar en el catálogo de marcas de lujo como Totême, Le Silla y Khaite. Pule el resultado con un cinturón boho XL de Michael Kors y estarás lista para recibir cumplidos durante tu jornada laboral.

Fuente: Vogue Mexico