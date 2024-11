Verde oliva, marrón chocolate y gris: los favoritos de las francesas que son elegantes y ponibles

Si hablamos de mitos, el armario de las francesas está lleno de ellos. Aunque el más famoso sigue siendo el mismo: los armarios de las más elegantes carecen de color. Es cierto que es bastante común ver en ellas estilismos teñidos de tonos neutros y con propuestas monocromáticas que siempre se ven elegantísimas. No obstante tienen sus favoritos y el verde oliva, el marrón chocolate y el gris son los tonos de invierno que para ellas marcan la diferencia.

Cada vez que he ido a París la prueba me ha dado de frente. Me he sentido inspirada por mujeres envueltas en colores que a pesar de no ser llamativos en el sentido más danés, añaden ese toque diferente que hace que un look roce la matrícula de honor a través de accesorios, bolsos , medias o incluso maquillaje.



Ahora el invierno está a la vuelta de la esquina, y la gama de colores se vuelve más saturada. Siguen apostarndo por clásicos como el negro o cualquier tipo de beige , pero, como te decíamos, han mostrado cierta predilección hacia el verde oliva, el marrón chocolate y el gris. Motivos no faltan, son tonos muy ponibles y elegantes.

Colores que aman las francesas en otoño: el gris



En toda su escala, desde los grises más fríos hasta aquellos que nos permiten familiarizarnos con las propuestas más anodinas. Es posible encontrar trajes en este color, bolsos, zapatos, básicos de lana… Y cuando el ambiente es menos formal, el gris sigue estando presente de una forma más desenfadada.



Falda de tablas gris de Mango, 27,99 euros. Combina con todo y es una propuesta college que no pasa de moda y que te permitirá conseguir un resultado elegante, minimalista y perfecto para tu día a día y también para los escenarios más sofisticados.

Colores que aman las francesas en otoño: el marrón



Y concretamente el marrón chocolate. A las mujeres francesas les encanta porque es un tono neutro y atemporal que combina con todo. Ahora decimos que es una tendencia, pero de lo que no tengo dudas es de que se convertirá en algo que vaya mucho más allá.

Abrigo marrón chocolate de Massimo Dutti, 199 euros. Es perfecto para terminar tus looks con un aire elegantísimo y especial que combine lo mejor de los dos mundos: juventud y elegancia vista desde escenarios juveniles y también formales.

Colores que aman las francesas en otoño: el verde



El favorito sigue siendo el verde oliva (y no nos extraña). No obstante, también es posible ver cómo tonos bosque, y tonalidades más caqui e incluso verdes suaves con matices amarillentos ganan popularidad en las calles de París.



Bolso verde oliva de Karl Lagerfeld, 229 euros. Este tipo de accesorios es perfecto para aquellas que no quieran arriesgarse con dosis muy grandes y prefieran las pequeñas píldoras. Es un tono que combina con todo, más allá de lo que se pueda pensar.

Fuente: Mujer Hoy