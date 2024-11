Sabrina Rojas hundió a Luciano Castro y anticipó el drama que le espera a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas volvió a apuntar contra de Luciano Castro. En medio del escándalo por sus declaraciones, la modelo hundió a su exesposo y vaticinó cómo continuará la relación amorosa de él con Griselda Siciliani.



Es que, en las últimas horas, contó más detalles de las actitudes del actor. “Es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo”, aseguró ella sin filtros durante un móvil con Intrusos (América).

“Él es un chabón al que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene y ahora no me tiene a mí”, lanzó Sabrina. Con esas fuertes palabras, dejó entrever que Luciano anhela volver a estar con ella.



Además, Rojas no tuvo filtros al momento de deslizar que la relación entre Castro y Siciliani podría terminar en medio de un escándalo. “El infiel serial no cambia”, manifestó la modelo, dando a entender que hay muchas probabilidades de que él engañe a la actriz.

Antes de estas declaraciones, Sabrina había contado que cuando estaba en pareja con Luciano, Griselda estaba “obsesionada” y le enviaba mensajes. Por eso, el cronista le preguntó si había tenido una charla al respecto con su ex. “Hablamos, pero no del tema. Sabe que no me tiene que decir nada”, indicó ella.

“¿Viste cuando sos medio desprolijo? Terminás siendo rehén de un lado y del otro. Entonces, ante la duda, creo yo que lo mejor es quedarse quietito”, lanzó la modelo en contra del papá de sus hijos. “Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas y me hace bien”, expresó.

Cabe recordar que Sabrina también había explicado cuál es la táctica que usa el actor para que le perdonden una infidelidad. “Cuando se manda cagadas, hace de todo para compensarlo. Y lo terminás amando de nuevo, te lo digo por experiencia”, relató sin filtros.

Sabrina Rojas recordó una terrible historia entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

Sabrina Rojas explicó por qué nunca pudo llevarse bien con Griselda Siciliani. Tal como contó en las últimas horas, la actriz le escribía constantemente a Luciano Castro cuando ya no eran más pareja.

“Del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba embarazada, casada, le mandaba mensaje, mensaje, mensaje”, dijo al aire de su programa Pasó en América (América), había contado previamente.



Todo ocurrió cuando en el programa pasaron el fragmento de la entrevista en la que Sabrina había contado que tiene “una cuestión de piel” con Griselda. Sobre esto, explicó: “Nunca fue bienvenida porque tengo una historia previa con ella”.

Por eso, Rojas detalló que Siciliani le mandaba constantemente mensajes a Castro. “Después si pasó o no pasó algo, que yo supongo que sí, ya eso no lo sé. Pero viste que en la vida todo vuelve”, lanzó. Y agregó sin filtros: “Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”.

Fuente: Pronto