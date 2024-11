Se conoció que una persona cercana a Wanda Nara no acepta su relación con L-Gante: "Se quiere matar"

Wanda Nara y Elián "L-Gante" Valenzuela oficializaron su relación con un viaje a Brasil, acompañados por Jamaica, la hija del cantante con Tamara Báez. Según trascendió, esta noticia no fue bien recibida en el entorno cercano de la empresaria.



Quién es la persona que no acepta el romance de Wanda Nara y L-Gante

En el programa LAM (América), Pepe Ochoa reveló información que le compartió el periodista Gus Méndez: "No esperaban que este viaje suceda, y que Nora (Colosimo) se quiere matar".

Estas declaraciones generaron la peor reacción de Ángel de Brito, conductor del ciclo, quien criticó la actitud de Colosimo: "¿Wanda se mete en las parejas de Nora? ¡No! Ya es bastante grande ella", lanzó, visiblemente molesto.

Wanda Nara y L-Gante oficializaron su romance con un viaje a Río de Janeiro junto a Jamaica, la hija del cantante.

Por otro lado, se conoció quién quedó a cargo de los hijos de Wanda durante su escapada a Brasil con L-Gante. Según Adrián Pallares en Socios del Espectáculo (El Trece), Nora Colosimo se quedó en Buenos Aires cuidando a los pequeños.

"La queremos mucho", expresó Pallares sobre Colosimo, quien se encargó de Valentino, Constantino y Benedicto, frutos de la relación con Maxi López, y de Francesca e Isabella, hijas que tuvo con Mauro Icardi.

Mientras tanto, Wanda decidió mantenerse alejada de los medios en esta ocasión. Sin embargo, L-Gante aclaró algunos detalles sobre su viaje: "No es una luna de miel, solo estamos aprovechando las vacaciones", explicó con una sonrisa.

Fuente: Diario Show