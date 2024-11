Patricia Sosa: "En medio de tanta violencia que vivimos, meterse en el mundo de la meditación está buenísimo"

La cantante Patricia Sosa recomendó recurrir a herramientas relacionadas con la espiritualidad, como la meditación, para transitar estas épocas de "tanta violencia en que vivimos". "El terreno espiritual es muy fértil, crece todo lo que le plantes", sostuvo.



Durante la entrevista con Julieta Camaño en Right Now, la artista brindó consejos sobre la meditación, una técnica a la que recurre desde hace muchos años. "Yo hace mucho que medito, desde el 96. Es difícil poner un pie en el freno en la velocidad del pensamiento".



Entonces reveló sus secretos a la hora de hacer una pausa: "Me meto para adentro, la respiración es fundamental y ahí me quedo conmigo. Trato de ponerme mentalmente en un paisaje placentero y quieta. La música acompaña mucho, por eso trato de cantar mis canciones mientras estoy ahí".

Como una férrea defensora de los beneficios de esta técnica de autocontrol, relató: "Medité en medio de un piquete en la India. Un piquete de acá es nada comparado con eso". "Le digo a la gente que, con tanta violencia en que vivimos, métanse en ese mundo que está buenísimo", agregó.

Además, en otro tramo de la charla, anticipándose a su presentación del 15 de noviembre en el Teatro Gran Rex con su Gira Mágica, recordó sus épocas como vocalista del grupo La Torre, donde compartía escenarios con su actual marido, el músico y compositor Oscar Mediavilla, y que la posicionó como una de las pocas mujeres en ese mundo del rock.

"Yo dije: 'bueno chau, me pongo la pollera más corta que encuentro'. Porque primero me quería masculinizar. Después decía yo: 'se van a cansar de mirarme las piernas'. No estaban acostumbrados a ver a una chica en un lugar que no estaba previsto", comentó.

Fuente: Rating Cero