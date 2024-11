Marley mostró una ecografía de su beba y compartió un tierno posteo: “Te estamos esperando, Milenka”

Marley inició la cuenta regresiva para el nacimiento de Milenka, su segunda hija. Ansioso, el conductor realizó un tierno posteo en redes sociales.

“Te estamos esperando bebita hermosa @milenka_ok cada vez falta menos”, escribió en un posteo junto a dos fotos de la ecografía. Se trató de una publicación conjunta donde dio a conocer que la pequeña ya tiene su propio perfil de Instagram con más de 20 seguidores.

La tierna imagen no pasó inadvertida entre los más de siete millones de seguidores del conductor que reaccionaron con cientos de emojis y comentarios. “Qué emoción”, “Ay, qué linda, ya llega”, “Hermosa, falta menos”, “Milenka ya me superó en seguidores y eso que todavía no nació”, fueron algunos de los que más se repitieron.

El conductor ya es papá de Mirko, de siete años, a quien también tuvo por medio del método de subrogación de vientre en 2017.

Fuente: TN