La EPE denuncia Acta Acuerdo de 2016 y abrirá concursos

"No es contra los trabajadores, buscamos hacer más abierta, transparente y eficiente a la Empresa Provincial de la Energía", sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, a cuya órbita corresponde la Empresa Provincial de la Energía. Ese fue en síntesis su mensaje, al anunciar que en adelante no habrá bolsa de trabajo con nombres seleccionados por los gremios, sino un concurso de inscripción abierta para los ingresos.

El funcionario explicó que ya está elaborada la resolución que dispone ese mecanismo para eventuales ingresos a la compañía estatal santafesina, en los que ya no pesarán "prerrogativas de sangre, u otros privilegios", señaló. Además, explicó que en forma paralela a ese decisorio del Directorio de la Epe, será "denunciado parcialmente el Convenio Colectivo de Trabajo 235/97" entre el esa distribuidora de Santa Fe y los gremios de Luz y Fuerza, ratificado en 2016 (durante el último gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social, cuando el gobernador era Miguel Lifschitz). Los incisos 2 y 3 del artículo 13 hablan de los ingresos a la empresa, que tendrán en el futuro un mecanismo diferente: se ingresará "por idoneidad", afirmó.

Puccini recordó que fue una directiva precisa del gobernador Maximiliano Pullaro del primer día de su gestión, cuando se le ordenó a todo el gabinete tender a un estado que recupere el orden, sea más eficiente, transparente y austero. "Y que termine con cualquier tipo de privilegio", insistió.

"El viernes se terminan los ingresos por prerrogativas de sangre", resumió al destacar que es inconstitucional lo que manda el Convenio, tanto en el orden nacional como provincial. De inmediato, brindó otro dato clave: "en adelante no habrá un reemplazo automático de un ingreso por cada vacante". Aseguró que hasta aquí (sin precisar desde cuando) ante cada jubilado o deceso había un nuevo trabajador, y sostuvo que -como sucede en otras empresas- se evaluará la necesidad de tener un reemplazante. Explicó que la renovación tecnológica y la incorporación de sistemas centralizados más eficientes demandarán menos asalariados. "Había una vacante y había un reemplazo, eso se terminó", afirmó.

En cuanto al nuevo sistema, habrá convocatorias solo para cuando se necesite cubrir un puesto laboral con llamados abiertos e inscripciones on line por declaración jurada. Serán jurados el ministerio y el Directorio de la Epe (donde tiene un representante el sector laboral). Se crearán tras los concursos una orden de mérito "que va a durar doce meses y no más".

El GPS bajó el uso de vehículos

El ministro de la producción indicó que desde que se instaló un equipo geolocalizador en cada unidad de al empresa, "lo que sucede en cualquier compañía privada" el uso de los vehículos de la Epe bajó un 7%. "Hay más más orden, hoy sabemos dónde y qué tarea cumple cada camioneta… No es nada extraños, lo hacen todas las empresas, pero no sabemos por qué la Epe no lo tenía", deslizó. Del mismo modo, indicó que al revisarse el servicio de seguridad tercerizado "se ahorró un 25%" de lo que se venía pagando.

En esa dirección, agregó otra curiosidad: "vamos a poner 228 equipos" para la lectura de huella dactilar e identificación biométrica de los empleados al momento de fichar su ingreso y salida del trabajo "en todas las sucursales", un sistema que desde el siglo pasado está "en todas las empresas privadas", apuntó.

"Es de otras épocas"

Puccini dijo ante consultas de periodistas, en la ciudad de Rosario, que el directorio de la distribuidora "tiene la potestad de cambiar la forma de ingreso", aunque el Convenio diga lo contrario, "porque es inconstitucional". Y agregó: "por más que se diga que se firmó el acta acuerdo en el año 2016, lo cual es cierto, es un privilegio inconstitucional" que "es de otras épocas" y "no estamos de acuerdo". Anunció la denuncia parcial del Convenio sobre ese punto y también que está en estudio hacerlo con el Bono Anual por Eficiencia, y con el consumo de gas que la Epe le paga a sus agentes. Una comisión técnica de la empresa y el ministerio se ocuparán de "calcular cuánto nos cuestan a los santafesinos" esos beneficios obtenidos por Luz y Fuerza. "A mí entender, a nuestro entender, debemos volver a analizar estas cosas y esto vale para todo el personal de la empresa, desde el gerente general hasta el último empleado". Puccini nombró esas dos conquistas gremiales que provienen de la década del '70 que cuestiona, pero abundó: "hay varios privilegios".

"Toda empresa tiene un bono anual para los empleados, pero siempre está medido al desempeño personal del trabajador. No se puede pagar un bono a todos los empleados sin medir si ha hecho o no con eficiencia su trabajo, no se puede pagar simplemente por pertenecer o por antigüedad", comparó.

Hoy "todos los ciudadanos santafesinos les pagan el gas" a los agentes de la Epe y eso tiene un costo. "Yo entiendo que tocamos temas sensibles para el bolsillo del trabajador, pero es una cuestión de justicia porque lo pagan todos los ciudadanos de la Provincia", explicó.

Horas extras bajo sospecha

Respecto de la posibilidad de que los planes del gobierno provincial generen protestas y medidas gremiales, respondió: "Quiero destacar que no es en contra del trabajador, buscamos hacer más abierta, transparente y eficiente a la empresa. Y hay muchos empleados que por lo bajo, obviamente, nos lo dicen. Admiten que no es justo. Y que coinciden en la necesidad de que sea reconocido el buen empleado", comentó.

De inmediato habló de las "avivadas" y citó el caso de las horas extras. "Las hemos revisado y sucede desde hace tres años que anualmente se pagan 1.725.000 ó 1.726.00 horas fuera del horario de trabajo cada año. Ustedes me podrán preguntar si es mucho o poco. Pero lo que nos llama la atención que es un parámetro constante, lo que se está pagando", sin altibajos. "Cuando uno entra a revisar el detalle se encuentra con que hay personas que cumplen el doble de lo estipulado por el propio directorio como límite: por resolución, cada empleado puede hacer hasta 960 horas, pero había entre 500 y 600 agentes que hacían 1.800 horas. ¡Es un 43% de su vida trabajando para la Epe! Con ese promedio, a algunos cuando ya no estén en este Mundo van a tener que seguir devolviendo trabajo para poder cubrir lo que la Epe les ha pagado", graficó.

"Cada peso que ahorramos va a un palo de luz, a un cable, a un transformador que es lo que piden los parques industriales, las áreas industriales y los edificios. El resultado es un fuerte aumento en la inversión en obras, con 45 mil millones de pesos a diferencia del año pasado que se invirtieron solamente trabajos por 29 mil", citó.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.