Martín Llaryora asegura que la aparición de Cristina Kirchner en el PJ beneficia a Milei

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó el liderazgo de Cristina Kirchner, flamante presidenta del Partido Justicialista (PJ) y sostuvo que «le hizo un gran favor a Javier Milei» al presentar su lista para dicho partido político porque «le dio aire» al mandatario argentino. De esta manera, el libertario volvió a sumar apoyo, en este caso del gobernador de Córdoba, pensando en lo que serán sus siguientes meses de gestión.

«No voy a decir que está coordinado, pero en un momento muy difícil para Milei, la aparición de Cristina haciéndose cargo del PJ le dio aire al Presidente, fue una gran mano«, aseveró el dirigente cordobés en diálogo con LN+. En esta misma línea, aseguró que «hace tiempo que estamos fuera del kirchnerismo. Cristina no me queda cómodo como titular del PJ porque atrasa. No le hace bien. Cualquier dirigente tiene un tiempo, y después de ese tiempo tenes que correrte».

Para Llaryora, «el modelo del kirchnerismo no es para la Argentina», por lo que planteó que, en el contexto socioeconómico actual, se inclinaba por otro estilo de conducción. «Los estrategas con sentido común saben que haciéndole el contrapunto a Cristina genera una visión para atrás y no para adelante. Sirve esa discusión, les sirve a ambos, pero no al justicialismo«, planteó.

Asimismo, pidió que el peronismo inicie un proceso de renovación con nuevas ideas, ligadas a la moderación: «Estos dos modelos, en una visión con un Estado que es todo, y del otro, donde el Estado no es nada, son dos modelos que auguran fracasos anticipados», aseguró el mandatario provincial.

Elecciones legislativas 2025

Por otro lado, Llaryora aseguró que el oficialismo tiene «muchas posibilidades» de triunfar en las elecciones legislativas 2025, aunque el gran objetivo serán las presidenciales del 2027. «Tiene muchas posibilidades. Si no hay ningún efecto extraño, algún cisne negro, la gente puede evaluar como positivo que haya atisbos de activación. El progreso no cansa», planteó.

Por su parte, anticipó que la gente valorará la baja de la inflación, el orden en la macro, aunque reclamará la resolución de otros problemas. «La gente le va a valorizar cosas, pero no aguantar otras. De la de medio término a la próxima va a tener el mayor desafío. No sé si el plan macroeconómico alcance«, aseveró Llaryora.

