Javier Milei: “Es en este Gobierno donde se condenó a Irán por los atentados y donde se condenó a CFK”

Javier Milei participó en la noche de ayer miércoles del lanzamiento de la Fundación Faro, donde realizó el discurso de apertura. Allí, volvió a hablar sobre el fallo de Casación que confirmó la condena a Cristina Kirchner y señaló: “Es en este Gobierno donde se condenó a Irán por los atentados y donde se condenó a CFK”. En este sentido, además, insistió con la postura de su gestión: “Creo en la independencia de poderes, este Gobierno cree en la Justicia y no interfiere. Darle independencia al Poder Judicial sirve”.

“Vale la pena señalar que yo creo en la independencia de poderes y este gobierno no se mete con la Justicia, no interfiere ni lo va a hacer. Durante este gobierno se condenó a Irán y a Cristina Fernández de Kirchner, parece que darle independencia al poder judicial sirve”, resaltó el mandatario en referencia a la decisión que tomó la Cámara Federal de Casación Penal en abril de este año donde se definió que los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 fueron ordenados por la República Islámica de Irán y ejecutados por la organización Hezbollah.

Sobre la fundación, señaló: “Una fundación que va a dedicarse a dar la batalla cultural. Toda acción es precedida por una idea”, planteó y sostuvo que “las ideas ganan guerras y pueden cambiar el curso de la historia”, indicó Milei.

“Hoy quiero tomarme el tiempo para hablar de las ideas ya que estamos en una fundación que va a dedicar a dar la batalla cultural. Toda acción siempre es precedida por una idea, porque actuar sin pensar es como actuar sin apuntar. La ideas ganan guerras y pueden cambiar el curso de la historia, particularmente como nosotros, que llegamos donde llegamos por dar la batalla cultura cada idea es una bala que debe alcanzar su objetivo con la mayor precisión posible”, resaltó el mandatario, quien sostuvo que “en democracia, a través del debate de ideas se ganan elección y una idea ganadora siempre encontrará su camino; por este motivo, el que subestima el enorme poder de las ideas pierde antes de pensar”.

Por otra parte, el mandatario se refirió a la situación de Aerolíneas Argentinas y detalló que “estar sosteniendo una aerolínea que nos cuesta 700 palos de pérdida, la pregunta es: ¿estoy recibiendo a cambio un bien de mejor calidad o mejor precio? Pero ni tengo el super servicio, porque es como que tengo una low cost cara, y al mismo tiempo tengo un servicio de mala calidad. Es el peor de lo mundos y la pregunta es ¿Dónde está la plata? justamente en un gasto desorbitante en los sueldos, fuera de mercado”.

“Por eso cuando dijimos cierra o se la damos, no la quieren porque no pueden sostener con su bolsillo los privilegios que tienen. Y tampoco es cierto que alcanza con que el resultado neto sea cero, tiene que ser cero en términos de flujo de fondos porque hay que pagar las inversiones”.

A su vez, Milei hizo referencia al conflicto universitario y aseguró que “nadie estaba pensando en privatizar o arancelar la universidad, lo único que queríamos era auditar y ahí saltó el problema. Los zurdos usan causas nobles para esconder sus curros y cuando quieren ir por eso, dicen que están atacando la causa noble. Y vinimos a terminar con los curros, por eso están tan enojados. No se bancan que está saliendo bien y se les terminó la mentira y no vuelven más”.

En ese marco, el mandatario sostuvo que “el modelo de la casta” fue la responsable de generar un “daño incalculable y ocupan lugar de poder e influencia” en distintas organizaciones e instituciones. De hecho, consideró que “hablamos de una superestructura, una catedral del déficit fiscal. Ellos se tomaron tan en serio la batalla cultural que colonizaron todas las instituciones en función de construir lo que Gramsci llamó hegemonía. En el camino nosotros también hemos aprendido, estamos dispuestos a usar armas del enemigo, no hay progreso material sin batalla cultural. Vamos a hacer Gramsci de derecha porque hay que ganarles”.

Por tal motivo, Javier Milei remarcó el papel que tendrá la Fundación Faro dado que “deben cumplir un rol fundamental en la construcción de un nuevo mundo que tiene el desafío enorme de restituir el sentido común de la cultura occidental. Para eso necesitamos formar líderes y evangelizar para que lleven las ideas de la libertad a cada rincón del país y disputar el campo de las ideas a la izquierda. Vienen educando a la sociedad hace 80 años y por eso estamos 80 años atrasados. Los empresarios tienen que tomar partido de forma activa, el costo de no involucrarse es demasiado alto. Así que comenzamos a trabajar porque ellos no van a hacer la valija e irse a su casa, se van a aferrar a este orden que queremos derribar y porque además, hoy tenemos una oportunidad histórica y es que la Argentina se va para arriba y después de 12 años de recesión se va para arriba en serio. ¿Acaso no vieron el último dato de inflación?”.

