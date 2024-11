Paz Caruso: “Es insostenible que Viotti haga compras grandes sin licitaciones"

Con el firme compromiso de fortalecer la transparencia y la integridad en la gestión pública, el bloque no oficialista conformado por Caruso, Senn, Soltermam y Racca ha presentado un proyecto de ordenanza que restablece la obligatoriedad de realizar licitaciones públicas para la adquisición de materiales eléctricos, de construcción y las cubiertas.

En diciembre de 2023, apenas asumida la nueva gestión del Intendente Viotti, el Departamento Ejecutivo solicitó al Concejo Municipal prorrogar la ordenanza que lo habilitaba a realizar compras directas (independientemente del monto que se tratase) cuando las mismas consistían en la provisión de materiales eléctricos, cemento, áridos, ripio, cubiertas, alimentos, elementos de protección personal y equipamiento e insumos informáticos. La justificación que se esgrimió para obviar el proceso administrativo de la licitación fue la dificultad de afrontar el proceso inflacionario estructural que aquejaba al país, produciendo un alza constante y generalizada de los precios de insumos y equipamientos, en un contexto de inestabilidad económica y financiera, padeciendo en ocasiones desabastecimiento.

“Cuando se analizan los considerando de la ordenanza, claramente estamos lejos de lo que sucede hoy, ya no se verifican las situaciones que dieron origen a la autorización para comprar de forma directa por montos millonarios”, declaró Racca.

“Es muy difícil sostener que se puedan realizar compras tan grandes, por ejemplo por 600 millones en luminarias sin licitaciones públicas, que es lo que establece la ley de municipios. Las excepciones no pueden ser la regla como sucede actualmente, deben ser temporales y con un motivo expreso. Si bien a principio de este año brindamos esta herramienta desde el Concejo, hoy se tiene que dejar de lado, ya no tiene sentido. Comprar en forma directa por estos montos es una situación altamente cuestionable“ expresó Caruso.

Los ediles le habían planteado al Secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero durante la exposición del informe de gestión que creían oportuno que el municipio retome los procesos administrativos corrientes para las compras de, por ejemplo, las luminarias del plan de recambio LED. “Si bien la Secretaria de Hacienda y Finanzas argumentó el tema de los tiempos para suprimir este proceso, pueden hacer una compra mínima de forma directa para no entorpecer el inicio del plan mientras realizan la licitación por el resto. Vemos una resistencia infundada a cumplir con estos procesos, que son los únicos que garantizan competencia y transparencia. Los tiempos no pueden ser una excusa”, manifestó Senn.

El proyecto presentado por los ediles permite sostener excepciones para la compra de alimentos, elementos de protección personal y materiales informáticos hasta el 31 de diciembre tal como lo establece la norma en vigencia.

Las licitaciones públicas son reconocidas como la mejor práctica para promover la igualdad de oportunidades, optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar que los procesos de contratación se lleven a cabo de manera abierta y equitativa, permitiendo así una mayor fiscalización y la participación de diferentes proveedores.

“Un pedido similar hizo el Ejecutivo para la compra de combustible y de los vehículos del plan de equipamiento. Si bien este último son más de $2.500 millones se entendió era por única vez hasta mayo, esperemos lleguen los equipos. La ordenanza de combustible habrá que revisarla también en el futuro, ya que hoy no se presentan las condiciones de escasez en la provisión del suministro ni la posibilidad de desabastecimiento”, finalizó Soltermam.