La reacción de Guillermo Moreno a la condena contra Cristina Kirchner: "La cárcel te aburre, no te mata"

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo del Tribunal Oral en el caso Vialidad y confirmó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta. Tras la ratificación del fallo, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno dijo que “hubo una lectura demasiado sectaria y a la Corte no le descubro mal los fallos, así que vamos a esperar para ver qué pasa”,

Al mismo tiempo, el líder de Principios y Valores se mostró despreocupado ante la posibilidad de que la expresidenta cumpla su condena en prisión si la Corte llegara a dejar firme de la sentencia. La cárcel aburre, no mata". “¿Qué les pasa? Es la cárcel”, lanzó Moreno en el canal de streaming Blender.

“Nos bombardearon, nos torturaron, nos asesinaron, nos hicieron desaparecer. ¿Ir a la cárcel? Para el peronismo, se entra cantando la marcha y se sale cantando la marcha. ¿Qué les pasa?”, volvió a preguntar el líder de Principios y Valores.

"El día que me iban a dar la primera sentencia, vino un runfla y me dijo: ‘Guillermito, la cárcel no mata, aburre’, contó entre risas.

En la misma línea, el referente peronista afirmó que la mirada de la sociedad sobre la prisión tiene “demasiada influencia progre”. “La política está empezando a transitar una intensidad distinta, y eso está bien, pero el problema es la influencia de los progres”, continuó.

Luego de las declaraciones de otros referentes cercanos a Cristina Kirchner, Moreno aseguró que a la política le falta estar “más tensa”.

“El pibe (Juan) Grabois dijo 'declararon la guerra', eso estuvo bien, y después dijo una estupidez”, dijo sobre la reacción del dirigente social, quien sostuvo que los tribunales de Comodoro Py "están para el que paga más".

La condena de Guillermo Moreno por los datos del INDEC

En agosto de este año, Guillermo Moreno fue condenado a tres años de prisión condicional en por el delito de “abuso de autoridad y destrucción de registros públicos” por la presunta manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 2007.

Además, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por utilizar fondos públicos para comprar merchandising con la frase “Clarín Miente” y a dos años de prisión en suspenso en 2022 por el delito de amenazas coactivas. Las condenas aún no están firmes porque fueron apeladas y continúan bajo revisión.

El ex funcionario fue secretario de Comunicaciones, entre 2003 y 2006, y de Comercio Interior desde el 2006 hasta el 2 de diciembre de 2013, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Con información de www.perfil.com