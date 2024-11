Karol G pidió disculpas tras ser acusada de sexualizar menores y cambió la letra de su canción "+57"

La colombiana Karol G reunió a ocho artistas de su país para grabar uno de los temas que más prometían, pero quedó más en la polémica de lo que generó musicalmente. Todo fue por una frase dedicada a una menor de edad. Por eso pidieron disculpas y cambiaron el verso denunciado.

La canción se llama +57 y la cantaron J Balvin, Feid, Maluma, Blessd, Ryan Castro, Dfzm y Ovy On The Drums. La letra habla de la fiesta, mujeres y drogas. Pero tenía una línea puntual que decía: “Una mamacita desde los fourteen (catorce años)”, los artistas reemplazaron el fourteen por eighteen (dieciocho años).

El tema era un “homenaje” a Colombia mediante un código telefónico internacional y cantaron las mejores figuras del país. Pero desató una ola de citicas porque acusaron de “sexualizar” niños.



El presidente de Colombia, Gustavo Petro, opinó el twitter: “Está bien el debate cultural. Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios”.

Por eso, Karol G lanzó un comunicado: “Me siento muy afectada y me disculpo de corazón. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender”.

Fuente; Rating Cero