La infanta Elena recupera el control de sus hijos: su correctivo a Victoria Federica y Froilán en la crisis de la DANA

En lo peor de la DANA en Valencia , no fueron únicamente los movimientos de los reyes Felipe y Letizia los que sufrieron escrutinio y críticas. Sí, las fotografías de la reina Letizia aquella tarde en Paiporta tardarán muchos años en olvidarse y, de hecho, eclipsan en gran medida cualquier gesto o manifestación que puedan realizar otros miembros de la familia del rey. Solo una Borbón estuvo a punto de sobrepasar la viralidad de aquellas imágenes de los monarcas manchados de barro: la hija pequeña de la infanta Elena , Victoria Federica.

No se puede decir que el movimiento estratégico de Victoria Federica en el peor momento de la polémica por la DANA en Valencia no tenga su mérito: rivalizó con esa fotografía de la reina Letizia manchada de barro que circuló hasta en la prensa internacional. Y seguro que ese mensaje que publicó en su cuenta de Instagram y que añadió más polémica en un momento delicado tenía buenas intenciones. La hija de la infanta Elena quiso adular a su tío, el rey Felipe. Pero, por el camino, se despistó y erró el tiro.

No deja de ser extraño que Victoria Federica, una joven muy centrada en la moda y que jamás se ha manifestado más allá, lanzara en sus redes un mensaje contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, hubo quien pensó que le habían 'hackeado' el móvil de lo rarísima que era su manifestación. «El rey, que no tiene poder ejecutivo, se queda a dar la cara», escribió. «Pedro Sánchez, que lo tiene, huye. Y así es como se resume todo. Un rey sufre por su pueblo. Y un presidente que lo desprecia».

Recordemos: en la agitada visita a Paiporta de los reyes Felipe y Letizia, llamó la atención que Pedro Sánchez desapareciera rápidamente del escenario de bronca y fango que aguantaron los monarcas y el presidente de la Comunidad Valenciana, Pedro Mazón. Se supo algunas horas después: se activó el protocolo de seguridad que lo sacó rápidamente del lugar al producirse una agresión sobre el presidente del Gobierno. Victoria Federica, claro, no lo sabía.

Victoria Federica rompió la neutralidad de los Borbón

Inmediatamente, los mensajes de Victoria Federica se convirtieron en materia de polémica. No podía ser de otra manera, pues tanto la familia real como la familia del rey han mantenido siempre la apariencia de neutralidad que recomienda su posición. Casi nadie mayor de 40 años daba crédito a la manera en la que la hija de la infanta Elena había roto una de las reglas no escritas más férreas del manual de diplomacia de la monarquía. La inconsciencia de la juventud, apuntaron los comentaristas más benévolos.

Sea cual fuere la trascendencia de estas manifestaciones de Victoria Federica, sus palabras debieron sentar peor que mal en Zarzuela y más allá. De hecho, 'Monarquía Confidencial' publicó que la infanta Elena se vio obligada a mantener una seria conversación con su hija al respecto de aquel mensaje. Decimos una conversación, pero conociendo el carácter que la hija mayor del emérito ha heredado de su padre, imaginamos que sería un situación my seria.

«Con el paso de los días, Elena ha sido consciente de la metedura de pata de su hija», escribía 'Monarquía Confidencial' sobre el delicado incidente provocado por el mensaje en Instagram de Victoria Federica. «Ha sido muy imprudente por su parte, sabiendo que es una persona influyente en el mundo de las redes sociales y está en el foco mediático», desvelaron a este medio fuentes cercanas a la infanta Elena.

Es lógico que la infanta Elena se enfade, aunque la indiscreción de Victoria Federica no vaya más allá de una típica metedura de pata en redes sociales. Lo cierto es que ese mensaje expone que su Victoria Federiza no es demasiado consciente de la responsabilidad que conlleva llevar el apellido Borbón. No tiene que ver exactamente con la edad, pues esta misma semana hemos visto cómo otra familiar del rey, María de Borbón, también ha metido la pata en un asunto relacionado con la DANA y también afecta a la reputación de Casa Real.

Las palabras de Vic se adjudican a la infanta Elena

María de Borbón, prima del rey Felipe, se ha quejado de que algunos vecinos del pueblo de Requena se ven obligados a pasar por sus tierras (dos mil hectáreas de huerta, pinar y monte blanco) tras derrumbarse un puente debido a la DANA. Esta demanda ha trascendido y, desafortunadamente, ha puesto de nuevo en un brete a Casa Real. Victoria Federica no ha ido tan lejos, pero su indiscreción no solo desvela datos sobre su ideología, sino que se ha interpretado como un reflejo de conversaciones familiares. Efectivamente: sus palabras se han interpretado como proyección del tono ideológico que se vive en su casa.

Fuente: Mujer Hoy