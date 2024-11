Bolsos de fiesta que elevan tu look y son perfectos para llevar en tus cenas de Navidad

La Navidad está cada vez más cerca y, con ella, las cenas y reuniones con amigos y familias . Entre todos los preparativos que estas fechas requieren no podemos pasar por alto los estilismos que vamos a llevar en estas citas tan especiales. Son la ocasión perfecta para lucir tus mejores galas y sacar esas prendas reservadas especialmente para esta época del año.

Sin embargo, todas sabemos que no hay look completo sin los accesorios adecuados , que son los responsable de hacer que un outfit básico se eleve a la categoría que estas fechas merecen. Y, entre todos los accesorios, hay uno que cobra un protagonismo especial tanto es los looks más básicos, como, por supuesto, es los looks para eventos navideños. Hablamos, por supuesto, de los bolsos.

Si para el día a día lo más cómodo es optar por bolsos shoppers o que se puedan llevar a la bandoler a para mayor comodidad, los looks de cenas navideñas piden algo más especial y que recoja en él esa esencia festiva. Es el momento de apostar por los brillos, las lentejuelas o los bolsos de mano más originales. Hemos echado un vistazo a nuestras firmas favoritas y hemos encontrado los bolsos que no pueden faltar en los estilismos de celebraciones navideñas de las mejor vestidas:

Parfois

El brilli-brilli es un must en esta época del año y no puede quedar mejor en bolsos. Este de Parfois en rosa empolvado con flecos hechos de abalorios brillantes es ideal para combinar con un look sencillo y salir del clásico negro-rojo-dorado tan típico de estas fechas.



Mango

Esta Navidad no pueden faltar los estilismos con el burdeos como protagonista. El color de la temporada que tanto hemos visto este otoño en bolsos de diario también prometen ser las estrellas de tus looks de cenas navideñas. Combínalo con un total look black con vestido de terciopelo y botas de tacón o con un look con pantalones de sastre en gris y top marrón chocolate para conseguir la combinación cromática más popular del momento.



Sfera

Una de los grandes beneficios de escoger bien tu bolso para las fiestas de Navidad es que luego lo vas a poder reutilizar como complemento en tus looks de invitada. Es el caso de este saco de Sfera de cuentas brillantes y terciopelo, ideal para lucir tanto en las próximas citas como en una boda de noche de esta temporada.



DOMINGUEZ

Adolfo Dominguez

Las amantes de los bolsos de mano se van a sentir mucho más cómodas y favorecidas con clutch como este de Adolfo Dominguez. A pesar de ser un bolso negro, su original diseño es perfecto para marcar la diferencia en ocasiones especiales y elevar tu estilismo a la altura de las circunstancias.

Fuente: Mujer Hoy