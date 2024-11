El Gobierno marca diferencias entre los casos de Cristina Kirchner y Carlos Menem

La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar las asignaciones de privilegio a la ex presidenta Cristina Kirchner, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad, generó debate en torno a otros casos similares, como el del fallecido ex mandatario Carlos Menem. Sin embargo, desde la Casa Rosada se encargaron de diferenciar ambas situaciones y dejaron en claro que, por el momento, no hay voluntad política para revisar los beneficios que percibe la viuda de Menem, Zulema Yoma.

«En el caso de Cristina, ella es la titular de la asignación y quien incumple; en el caso de Yoma, no«, explicó una alta fuente oficial a la agencia NA, marcando que la situación de la viuda del ex presidente corresponde a «un derecho adquirido». La misma fuente reveló que hay entre 13 y 15 casos más en revisión bajo la normativa que regía en sus respectivas épocas.

Actualmente, Yoma percibe $8.535.635 mensuales, según datos obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública. Además de ella, el gobierno revisa los beneficios de otras figuras, como la ex esposa del presidente de facto Roberto Levingston y la hija de José María Guido. Pese a ello, desde el Ejecutivo se subraya que los casos que involucren «indignidad» —como condenas por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública— serán tratados con la mayor severidad, tal como establece el artículo 29 de la Ley 24.018.

El gobierno libertario justificó la decisión de retirar las asignaciones a Fernández de Kirchner amparándose en el artículo 36 de la Constitución, que establece la nulidad de beneficios para quienes cometan delitos dolosos graves contra el Estado. «Ante la indignidad, el privilegio tiene que caer«, resumieron en el entorno de Milei, destacando que las cifras percibidas por la ex presidenta equivalían en bruto a 136 jubilaciones mínimas.

Con respecto a las posibles apelaciones legales de Cristina Kirchner, desde la Casa Rosada confían en que la medida será sostenida por la justicia. «Estamos convencidos de que tenemos las de ganar; si no, no lo hubiéramos hecho», señalaron, aunque no descartaron con ironía que, de ser necesario, la ex mandataria podría iniciar un trámite en ANSES para solicitar una jubilación regular, presentando los aportes correspondientes o accediendo a la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

