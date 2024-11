La abogada de Wanda Nara cargó contra Mauro Icardi y afirmó que no estuvo en la audiencia

La abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, habló tras la denuncia de la conductora contra su marido Mauro Icardi. Ante los periodistas afirmó que el futbolista no se presentó a la audiencia y en su lugar mandó a las abogadas que trabajan en su representación.

“Mauro no estuvo. Wanda, por su parte, estuvo presente en todo momento, tuvo oportunidad de hablar y de decir todas sus razones por las cuales quiere mantener no solamente este tema dentro del ámbito de la privacidad, más allá que el juzgado mencionó en todo momento que reconoce y sabe el carácter Público de los personajes involucrados”, señaló la letrada.



Los medios presentes insistieron en conocer más detalles de lo ocurrido en la audiencia, pero Rosenfeld manifestó que “lo que se habló en la audiencia voy a guardar absoluta reserva y confidencialidad porque en eso quedamos con las colegas y, debido al compromiso con el juzgado es no referir nada de lo que pasó dentro del ámbito de la audiencia”.

Asimismo la abogada indicó que las representantes del futbolista deben comunicarse con ella, a la vez que afirmó que Icardi tiene prohibido regresar al Chateau Libertador; la vivienda familiar.



"Mauro no puede volver a la casa. Lo único que vamos a preservar es a las menores por encima de todo. En realidad, a cinco chicos. Todo va a ser judicial”, concluyó.

Fuente: Rating Cero