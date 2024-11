Eleonora Wexler se enfrenta a un gran desafío: "Casi no tengo registro de haberlo hecho"

En un momento de mucha actividad laboral, Eleonora Wexler disfruta de recoger los frutos de lo que sembró durante tantos años en su carrera. Actriz consagradísima y con una extensa trayectoria en televisión, teatro y cine, actualmente protagoniza la comedia La mentira, junto a Gonzalo Heredia, en el Teatro El Picadero, mientras que en la pantalla grande deslumbra con su trabajo en la película Lo que quisimos ser junto a Luis Rubio.

Como si esto fuera poco, se acaba de estrenar la serie La mente del poder, un thriller emitido por TNT y Flow en el que compone a Ana, la primera dama y esposa del Presidente de la Nación, que interpreta Mike Amigorena. “Estoy en un momento de mucha actividad y de puro disfrute”, confió Wexler a Pronto. “En teatro estoy haciendo una comedia y es una novedad para mí porque he hecho muy pocas comedias a lo largo de mi carrera”, sostuvo Eleonora.

-¿ Y como te sientes en ese espacio?

-Bárbaro. Casi no tengo registro de haber hecho comedias, salvo Dos más dos, que hice en 2018. Después, no mucho más porque siempre me la pasé haciendo cosas más dramáticas, con otro tipo de contenido. Estaba en la búsqueda de una comedia y cuando me llegó este guión, me encantó. Me pareció inteligente, con mucho humor y a su vez me dejó reflexionando. Me interpeló tanto que quise hacerlo. Es un humor totalmente popular y que a todos nos llega de alguna u otra manera. Todos nos sentimos identificados con la situación que plantea la obra

