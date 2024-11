Buscando la tercera medalla: el bloque oficialista va por la reforma constitucional en Santa Fe

Felipe Michlig, presidente provisional del Senado, titular de la UCR, representante de San Cristóbal, fue muy gráfico: “Esto es una maratón donde obtuvimos la medalla de bronce con la reforma previsional que debimos votar para parar la bola de nieve del rojo del sistema y lo hicimos a conciencia; la de plata fue la reforma a la Corte Suprema de Justicia que se aprobó en las dos cámaras el mismo día y resta la presea de oro que sería la reforma constitucional”. Lo dijo ante periodistas en los pasillos de la Legislatura donde minutos antes ambas cámaras habían concluido la sanción de tres leyes sobre diferentes temáticas y dejar las semanas próximas para terminar de acordar la reforma constitucional.

Las tres reformas forman parte de la estrategia electoral del gobierno una vez que logró, a principios de año, la sanción de lo que el gobernador Maximiliano Pullaro llamó las leyes más duras en materia de seguridad y del sistema penitenciario para bajar los indicadores de violencia.

La reforma previsional fue sancionada únicamente con los votos de Unidos y desde un primer momento la Casa Gris supo que nadie iba a apoyar un ajuste necesario en el sistema. En cambio, en la reforma a la Corte apareció en Diputados, al momento de la votación el número mágico: 34. Es el número que significa dos tercios de los 50 integrantes de la Cámara Baja, mayoría especial que requiere la Carta Magna para habilitar su reforma.

Esos 34 votos para reformar la Corte fueron puestos por todo Unidos para Cambiar Santa Fe, los tres integrantes del Frente Amplio por la Soberanía más cinco justicialistas, entre ellos el sector que integran Omar Perotti y varios de sus ex ministros. Pero además, por primera vez, Somos Vida, el bloque de Amalia Granata, tuvo una deserción no explicitada cuando el rosarino Omar Paredes pidió permiso para abstenerse de votar.

Secreto a voces

En las dos semanas que restan del período de sesiones ordinarias, Unidos hará todo lo posible para que se sancione la ley de reforma constitucional. Es un secreto a voces en toda la Legislatura. “Ya tienen los votos, falta saber cuánto de amplios son para sumarnos a todos los justicialistas”, dijo uno de los integrantes de esa bancada el jueves tras la votación del tema de la Corte.

Somos Vida y los bloques unipersonales de Natalia Armas Belavi y de Juan Domingo Argañaraz serían los más dispuestos a no acompañar así como algunos justicialistas como Miguel Rabbia. El juego de ellos es pararse en la vereda de enfrente. Ahora lo que discute Unidos es el alcance que tendrá el proyecto, es decir los temas a habilitar. En el oficialismo predomina la idea de que los 69 convencionales surjan de un mix entre lista provincial y en cada departamento.

Socialistas, radicales, Pro y Uno -todos sub-bloques oficialistas- presentaron proyectos propios de reforma que están en la licuadora del acuerdo interno. No son pocos los sectores que advierten sobre los riesgos de una elección provincial ante el proyecto nacional de La Libertad Avanza. Otros minimizan el impacto y confían en el desarrollo territorial del oficialismo y la tracción de municipios y comunas. El tema no pasa desapercibido en Casa Gris donde incluso se sugirió que el proyecto no tenga fecha de convocatoria a elección de convencionales constituyentes.

Candidatos a la Corte

Las conversaciones vienen desarrollándose casi desde el inicio del gobierno de Pullaro y solo restan tres sesiones porque el Poder Ejecutivo quiere que el tema sea iniciativa de la Legislatura. No obstante, en Unidos se cuenta con la carta de firmar una nota entre los líderes parlamentarios pidiendo al titular del Poder Ejecutivo que habilite el tema así podría llegar la sanción antes de fin de año.

Mientras tanto, el oficialismo ya empezó a poner fechas a reuniones para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2025 en Diputados y la Tributaria en Senado. El objetivo es que cada cámara vote el proyecto en noviembre y la otra complete la votación en diciembre.

En tanto, la Casa Gris empezó a trabajar la definición de los tres pliegos de candidatos a la Corte Suprema de Justicia para ocupar la silla nueva, la de Mario Netri que se va el 1 de diciembre y la de María Angélica Gastaldi cuya renuncia es a partir del 2 de abril. Entre los tres nuevos ministros y Daniel Erbetta, en el Ejecutivo creen que empezará una nueva etapa en el Poder Judicial. Por lo pronto, este martes, empezarían a destrabarse los nombramientos que viene reclamando el gremio judicial.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.