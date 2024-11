Pampita frenó en seco a Susana Giménez por decirle “estúpido” a Roberto García Moritán

Un incómodo momento se vivió este domingo en el living de Susana Giménez durante la entrevista a Pampita Ardohain. Apenas comenzó la charla, la diva trató de crear complicidad con la modelo y no lo consiguió.

“Bajaste de peso”, le dijo la conductora a su invitada. Luego, en referencia a Roberto García Moritán, agregó: “Tenés que agradecerle a ese estúpido que bajaste de peso”.

La forma en que Giménez se refirió al exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le gustó nada a Pampita, quien la frenó en seco. “Espera... te pido por favor que no le digas así a Rober”, lanzó y la tensión fue evidente durante unos segundos. “Bueno, no le digo más”, contestó Su, dándose cuenta de que su comentario había sido desafortunado.

“¿Estás peleada con él?”, indagó inmediatamente la entrevistadora. Y, lejos de crear polémica, Pampita habló con mucha calma sobre el vínculo que mantiene con su ex: “Yo no quedo peleada con nadie, siempre quedo bien con la gente, que fue parte de mi vida. (...) Me quedo con lo bueno y agradezco todo lo que me haya pasado”, reflexionó.

Luego, remarcó lo más importante de su vínculo con el empresario y político. “De este matrimonio, está Anita, que es como un regalo para mí. Yo necesitaba mucho volver a ser mamá y una hija mujer, sano un montón de cosas y para mí es infinito el agradecimiento que le voy a tener siempre a Robert por Anita. No puedo dejar de decirlo y ser muy consciente que es un regalo maravilloso esa hija en mi vida”, reflexionó.

Fiel a su estilo, la diva dejó en claro cuánto le sorprendía que la entrevistada no guarde ningún tipo de rencor tras la ruptura amorosa. “Bueno, está bien, es buena, ella es buena”, remató Giménez.

