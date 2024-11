Pablo Moyano: “Estamos preparando un paro general para diciembre”

El dirigente sindical Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, confirmó hoy que se está organizando “un paro nacional para diciembre” en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Moyano señaló que la medida de fuerza, que también podría ser “una gran movilización”, contará con la participación de diversas organizaciones sindicales y sociales, en un esfuerzo por visibilizar el descontento de los trabajadores ante la inflación, los recortes presupuestarios y las reformas proyectadas por la administración actual.

“Este paro no es solo de los camioneros, es de todos los trabajadores argentinos que están viendo cómo día a día se pierde el poder adquisitivo. La inflación, las políticas de ajuste y las amenazas a nuestros derechos laborales no pueden pasar desapercibidas”, expresó Moyano durante una entrevista en radio El Destape.

El líder sindical también enfatizó que el paro nacional, cuya fecha exacta se definirá en las próximas semanas, buscará enviar un mensaje contundente al gobierno: “Si el presidente cree que va a avanzar con la reforma laboral, se va a encontrar con millones de trabajadores en las calles”. Adelantó que el paro de diciembre incluirá marchas y concentraciones en distintas ciudades del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires. Según Moyano, el objetivo es demostrar que los trabajadores no están dispuestos a aceptar pasivamente las medidas de ajuste y que seguirán luchando por mejores condiciones laborales y sociales.

Moyano recordó que en los últimos meses, la sociedad “perdió más del 15% del poder adquisitivo”; mientras que el gobierno “sigue pensando en beneficiar a los sectores financieros en lugar de resolver las necesidades de la gente”.

Además, hizo hincapié en que el presidente Milei quiere eliminar las indemnizaciones y flexibilizar los derechos laborales. “Esto no es otra cosa que un retroceso para todos los trabajadores del país. No podemos dividirnos. Ahora más que nunca, necesitamos estar juntos para defender los derechos de los trabajadores que conquistamos durante décadas”, enfatizó.

Y agregó: “Esto no es solo un paro, es una movilización en defensa de la dignidad de los trabajadores. Queremos que el gobierno y la sociedad entiendan que no vamos a quedarnos de brazos cruzados”.

Luego, al referirse a las políticas económicas del gobierno, el líder de los Camioneros señaló que los índices difundidos por el INDEC no reflejan lo que sucede en la calle, donde el dinero no alcanza para cubrir las necesidades básicas y llegar a fin de mes. “La inflación está golpeando día a día a los trabajadores, que ya no pueden sostener el nivel de vida básico. Es urgente que se tomen medidas para frenar este deterioro”, advirtió.

Moyano puso como ejemplo que los camiones que recolectan residuos pasaron de levantar “12 mil kilos por camión, a 5 mil kilos porque la gente dejó de consumir”. Lo mismo pasa, según el relevamiento de su gremio, con el transporte alimenticio. “Los camiones que transportan lácteos van con media carga y hay veces que ni siquiera pueden vender toda la mercadería”, alertó.

