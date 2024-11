La filosa respuesta Griselda Siciliani ante los supuestos encuentros íntimos de Luciano Castro y Sabrina Rojas

Sigue la guerra mediática entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani. En recientes declaraciones la modelo aseguró que Luciano Castro, su ex y actual novio de la actriz, está nuevamente interesado en ella. “Él desea lo que no tiene y ahora no me tiene a mí”, fueron las palabras de la conductora.



Al ser consultada sobre su presente con el actor Siciliani aseguró que están muy bien. “Con Luciano estamos de novios hace mucho”, contestó en un móvil de Socios al Espectáculo (El Trece). Y agregó en tono de broma: “Es una noticia vieja”.

En cuanto a los supuestos mensajes que Castro le mandaría a Rojas para “tener un encuentro íntimo”, la actriz fue tajante. “Sabés que no hablo de la intimidad de nadie”, sostuvo con una sonrisa pícara. Y reiteró: “Yo no hablo de mi intimidad ni de la de nadie”.

Por último, Siciliani lanzó una polémica frase que sembró más dudas que certezas sobre el vínculo que mantiene su pareja con su ex y madre de sus hijos. “Cada uno con su vida que haga lo que quiera”, afirmó la actriz.

