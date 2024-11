Griselda Siciliani dio un dato clave sobre Luciano Castro tras los fuertes dichos de Sabrina Rojas

Griselda Siciliani dio un dato clave sobre su relación con Luciano Castro. Sus declaraciones fueron luego del escándalo mediático que se originó por los fuertes dichos de Sabrina Rojas.

Días atrás, la modelo reveló que cuando ella estaba embarazada, el papá de sus dos hijos recibía mensajes de la actriz. “Había una obsesión”, había dicho en su programa.

Luego de esa polémica, Griselda fue consultada por cómo seguía su vínculo con Luciano tras esas declaraciones de Sabrina. “¿Están de novios?”, quiso saber el cronista de Socios del espectáculo (eltrece). “¡Sí, señor! Estamos de novios”, reaccionó y dio a conocer que la historia amorosa entre ellos continúa sin problemas.

Rojas dijo que Luciano le seguía mandando mensajes para tener algún encuentro”, le recordó el notero a la actriz. “Sabés que no hablo de la intimidad de nadie. Yo no hablo de mi intimidad ni de la de nadie. Cada uno con su vida”, contestó Siciliani.

Luego, Griselda aseguró que está “muy feliz” con su presente y explicó por qué no suele mostrarse en las redes sociales junto a Castro. “No soy de subir muchas fotos. Te prometo y te arrobo para que te quedes tranquilo”, le dijo al cronista para que confíe en que su vínculo está consolidado.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre las infidelidades de Luciano Castro

A principios de noviembre, la modelo contó más detalles de las actitudes de su expareja. “Es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo”, aseguró ella sin filtros durante un móvil con Intrusos (América).

“Él es un chabón al que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene y ahora no me tiene a mí”, lanzó Sabrina. Con esas fuertes palabras, dejó entrever que Luciano anhela volver a estar con ella.

Además, Rojas no tuvo filtros al momento de deslizar que la relación entre Castro y Siciliani podría terminar en medio de un escándalo. “El infiel serial no cambia”, manifestó la modelo, dando a entender que hay muchas probabilidades de que él engañe a la actriz.

Cabe recordar que Sabrina también había explicado cuál es la táctica que usa el actor para que le perdonden una infidelidad. “Cuando se manda cagadas, hace de todo para compensarlo. Y lo terminás amando de nuevo, te lo digo por experiencia”, relató sin filtros.

Fuente: TN