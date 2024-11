Sacerdote católico cordobés rechazó los dichos del "Gordo Dan": "Me sorprende que nadie diga nada"

El sacerdote católico Mariano Oberlin cuestionó los dichos del libertario Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan", quien durante el lanzamiento de la agrupación "Las Fuerzas del Cielo" se proclamó junto a otros dirigentes como "el brazo armado" y "la guardia pretoriana" del presidente Javier Milei.

"Me da bastante miedo"

"Siempre que se hable de un brazo armado, más allá de que después salieron a aclarar que es el celular, el arma más poderosa, siempre se habla de confrontación, de guerra podríamos decir, a mí personalmente me da bastante miedo", expresó.

"No creo que sea ese el camino, ni mucho menos. Un poco así empezó el fascismo también, el nazismo en Alemania. Empezaron con un discurso violento, después con fuerzas violentas y terminó en lo que terminó. Quisiera creer que no es lo que va a pasar acá, pero si no estamos atentos por ahí uno nunca sabe hasta dónde llegan las cosas", agregó en declaraciones a Canal 10.

"Si dejamos que pasen las cosas como si nada, y no decimos nada frente a esto, no hacemos nada frente a esto, es como que se va tomando el tiempo y si el tiempo da para más, le meten para más", enfatizó el cura.

Críticas

"A mí que la verdad hablar de ´somos el brazo armado´ de una agrupación política, me parece que es nefasto. Me sorprende que nadie diga nada, que se haya dicho tan poco", sostuvo Oberlin.

"Se decía que ´La Cámpora´ se estaba armando para defender al kirchnerismo, cosa que nunca se demostró, pero más allá de eso fue toda una historia con eso. No quiero imaginarme si alguien de ´La Cámpora´ hubiese salido a decir ´vamos a ser el brazo armado, el escándalo que se hubiera armado, la locura que hubiera sido eso", recordó.

"Por supuesto yo también hubiera criticado porque me parece una locura y salen ahora estas personas a decir son ´el brazo armado, la guardia pretoriana´ y parece que no pasa nada", sostuvo el sacerdote.

"Por un lado hay una doble vara bastante triste y por el otro me parece que estamos dejando pasar cosas que pueden ser muy graves", añadió Oberlin.

Repercusiones

Al ser consultado sobre cómo reaccionó la dirigencia política ante los dichos del ´Gordo Dan´, el religioso manifestó: "Ayer escuchaba en la radio que a (Osvaldo) Jaldo (gobernador de Tucumán) le dieron un montón de obra pública y es uno de los que mandó a todos sus diputados a votar a favor de la ley Bases. Lo que antes se decía que era la ´billetera gorda´, es lo mismo que se está haciendo ahora. Con la billetera parece que están diciendo qué se puede decir y qué no, qué se tiene que votar y qué no, hacia donde tiene que ir encaminada la política".

"Si esa práctica se aplicó antes es grave, y si se está aplicando ahora es exactamente igual de grave, nada más que antes se decía y ahora no se dice. Si ya es grave el ataque constante a través de noticias falsas de las redes sociales a las personas que manifiestan alguna disidencia frente al gobierno, si ya es grave el discurso solo, mucho más grave es si esto no se frena a tiempo y termina escalando en violencia real", advirtió.

