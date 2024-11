Desembarca Cristina en Santa Fe y mira a Perotti con recelo

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández, volverá a la provincia este sábado después de cinco años. Será para cerrar un Encuentro Federal de Salud, que reúne en cada edición a miles de profesionales y dirigentes. En la previa, la diputada nacional por Santa Fe de Unión por la Patria, Florencia Carignano, confirmó que la visita operará también como un factor "ordenador de los desvíos" que se vienen dando en el peronismo. Y como ejemplo local, mencionó la sanción de la reforma a la Corte, que convalidó el bloque de diputados provinciales liderado por Omar Perotti, en un claro alineamiento con el oficialismo. "Tienen que replantearse si van seguir en el partido, o si quieren dar un salto", advirtió.

- ¿Cómo encaja la presencia de Cristina, sobre todo, por la temática a abordar en el encuentro del sábado?

- No es la primera vez que cierra este tipo de encuentros. Ya lo hizo en, al menos, otras dos ocasiones. La idea es debatir y generar espacios diversos de discusión. Me parece que es una persona que tiene mucho para decir porque fue presidenta y entiende sobre varios temas. La invitaron a cerrar el evento y estuvo de acuerdo. Ya hay más de cinco mil inscriptos para participar.

- ¿Prevén alguna instancia de reunión con agrupaciones o dirigentes, más allá del evento?

- Probablemente después exista algo más, que lo estamos organizando.

- ¿Cómo encuentra al peronismo de Santa Fe, esta visita?

- La verdad es que viene hasta el intendente de Florencia que está a 700 kilómetros, en el límite con Chaco. Vienen los que quieren venir a escucharla y verla. Están viniendo compañeros de Jujuy, de Santiago del Estero, de Córdoba... De Santa Fe, tenemos la confirmación de un montón de dirigentes políticos, sociales, presidentes comunales, intendentes, concejales, diputados nacionales y referentes sobre todo del ámbito sindical.

- ¿Omar Perotti?

- Entiendo que no.

- ¿Hay un distanciamiento con el ex gobernador?

- Es fuerte que haya votado junto a (Maximiliano) Pullaro una reforma de la Corte donde el peronismo tenía una posición fijada. Es fuerte que un ex gobernador del peronismo, supuestamente, haya votado junto al actual gobernador, una reforma donde el partido tenía otra postura.

- ¿Si eso es "fuerte", cómo calificaría el eventual alineamiento que podría darse también ante el posible tratamiento de la reforma constitucional?

- En ese caso, si siguen votando diferente de lo que el peronismo como partido político decide, habrá que replantearse qué pasa con ellos. Es el mismo caso de los diputados nacionales catamarqueños, por ejemplo, que están votando con Javier Milei. Están votando en contra de aquello para los que la gente los eligió. Entonces, hay que replantearse para qué están dentro del peronismo, si están en contra de lo que el partido tiene como banderas. Hacen estos favores a Pullaro para qué; por qué… Son preguntas que nos hacemos y seguramente ellos tienen una explicación. Estaría bueno que lo digan. El peronismo no está de acuerdo con que voten junto a los bloques de Pullaro o que los diputados nacionales del PJ voten las reformas de Milei. Tienen que replantearse si quieren seguir en el partido o si quieren dar un salto. Son ellos los que tienen que dar la explicación.

- ¿Pero desde lo partidario puede pensarse algún tipo de acción disciplinaria?

- Probablemente se analice en el partido qué va a pasar. Ésta fue una votación que nos sorprendió a todos; ver al ex gobernador peronista votando una reforma de Pullaro sobre la que el PJ tenía otra postura fue doloroso y sorpresivo. Y si esto se puede volver a dar en una votación sobre la reforma constitucional, ya sería una conducta que se estaría repitiendo, como ha sucedido con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), que están votándole todo a Milei. Ellos no lo blanquean, pero son parte de La Libertad Avanza. En el mismo sentido hay que ver qué decisión van a tomar los diputados de Omar Perotti, pero sobre todo, Perotti.

- ¿La presencia de Cristina Fernández puede operar como factor ordenador del peronismo en Santa Fe?

- Bueno, los que somos del partido Peronista la hemos elegido para eso; para que ordene estos desvíos como los que estamos viendo también en Santa Fe y que se dan a nivel nacional, tal vez de manera más marcada en el Congreso. Y ahí el problema es la política, porque si la gente te votó para ser oposición y después ve que hacés otra cosa, es la política en general la que termina siendo objeto de descreimiento. Y ese descreimiento de la política alimenta a personajes como Milei. Por lo tanto, es un daño que le estamos haciendo al sistema político y a la democracia. Por eso hay que volver a fidelizar lo que es el peronismo y ser leales con nuestras banderas históricas, como la defensa de la Universidad pública.



- ¿La mirada crítica sobre Perotti se extiende, por ejemplo, a Marcelo Lewandowski por su acercamiento a Amalia Granata?

- Lewandowski puede acercarse a quien quiera; es un tema de él y del perfil que quiera adquirir como dirigente. Si se quiere acercar a Granata o a Fantino… Son personajes conocidos y quizás muchos dirigentes piensan que le van a aportar votos, pero los votos son de Granata o de Fantino y no se transfieren… Si quiere generar una amistad, me parece bien pero no sé cuáles son las intenciones de Lewandowski...

CON INFORMACION DE ELLITORAL.