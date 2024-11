Mauro Icardi filtró imágenes que comprometen a Wanda Nara: “Dos horas instalada, acosándome”

En medio del escándalo por el reciente noviazgo con L-Gante, los trámites de divorcio que iniciaron y hasta supuestos desalojos y gritos, Mauro Icardi volvió a echar leña al fuego al compartir en sus redes fotos y videos que comprometerían a Wanda Nara.

Por medio de su cuenta de Instagram, Icardi compartió una fotografía y un video que generó escándalo en las redes, ya que se puede ver a Wanda en la casa en donde él está viviendo en estos momentos, tras ser desalojado del Chateau Libertador.

En su primer posteo se puede ver una imagen de Nara sentada en una silla y luciendo ropa de entrecasa. Se puede ver a la conductora mirando su teléfono celular y tomando mate junto a una copa de vino, lo cual demuestra que estaba cómoda en ese momento.

Junto a la postal, el jugador del Galatasaray comentó. "Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas", comenzó para poder dejar en claro sus intenciones.

Luego, sin ánimos de poner calma a la situación que vive con la madre de sus hijas, Fracesca e Isabella, Icardi siguió: "Dos horas instalada en mi domicilio acosándome, ¿Qué carátula o título le ponemos a esto?", apuntó el deportista que se encuentra viviendo en el country Santa Bárbara.

Luego, para redoblar la apuesta, Mauro compartió un video en el que aparece caminando por su domicilio mientras la presentadora de Bake Off lo sigue detrás con una prenda blanca en sus manos: "¿Me dejás de filmar?, ¿Por qué me filmás?", se escucha que dice Wanda.

En el video se puede ver que la hermana de Zaira empieza reírse y le dice: "No estás filmando", dejando en claro que no creyó que su ex iba a utilizar ese momento para denunciar que estaría sufriendo "acoso" de parte de ella, a quien se la ve muy enamorada de Elián Valenzuela.

Sin dudas, la filtración de este material complicaría la imagen de la conductora y podría poner en riesgo su romance con L-Gante, ya que se la puede ver muy cerca del padre de sus hijos y hasta sonriendo a la cámara de su teléfono celular sin ningún problema.

Fuente: Pronto