Romina Manguel habló de su enfrentamiento con Eduardo Feinmann: "Nunca más en la vida"

Romina Manguel visitó el piso de Socios del Espectáculo (El Trece) y habló sobre todo. La periodista se refirió a su amistad con Jorge Lanata, su mala relación con Elba Marcovecchio, la esposa de él, y también recordó algunas de las disputas que tuvo al aire con sus colegas.

Con respecto a este último tópico, Mariana Brey le preguntó: "¿Con Eduardo Feinmann cómo quedaste? ¿Nunca más en la vida hablaste?"

"Nunca más en la vida hablé pero sí me interesaría conversar. Él tiene una posición ahora muy cercana a la mía", reconoció Manguel, quien se peleó con su colega en 2022 cuando ambos compartían el panel de Animales Sueltos. Lo que pasó fue que, en ese momento, Feinmann le pidió que se callara de muy mala manera en vivo.

"Hay cosas que coincido y otras que no con Eduardo pero él siempre tiene una postura (sobre los temas)", comentó Adrián Pallares. A continuación, Paula Varela le consultó a Romina si pensaba en retomar su vínculo profesional con él.

"Tampoco es que me levanto todos los días pensando en Feinmann", bromeó Manguel y recordó una anécdota: "Un día, le comenté a un amigo que tenemos en común que me gustaría hablar y él me dijo: 'Mejor no'".

"Parece que le dura más el enojo a él", señaló Brey. Finalmente, dando a entender que ya estaba todo bien, Manguel cerró: "Nos peleamos porque el me dijo 'shh' al aire. Yo estoy para un café igual".

