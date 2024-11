Así fue el funeral de Liam Payne: las fotos con el desgarrador dolor de los ex One Direction

La trágica muerte de Liam Payne en Argentina aún genera un gran dolor en todos sus fanáticos a nivel mundial. El cantante de 31 años murió el pasado 16 de octubre tras caer del balcón del tercer piso de la habitación de un hotel del barrio de Palermo donde se encontraba alojado.

Tras el traslado del cuerpo luego de las pericias correspondientes tras su fatal deceso, se dio el funeral en el Reino Unido donde asistieron sus ex compañero del grupo One Direction: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Los ex integrantes de la popular banda que tomaron caminos artísticos distintos en 2016 luego de seis años a puro éxito volvieron a encontrarse en un clima de absoluto dolor por la muerte de Liam Payne.



Luego de nueve años, los ex One Direction volvieron a encontrarse y darle la última despedida a quien fue su compañero de grupo y saludaron a la familia y amigos más cercanos de Payne. Los ex integrantes de la famosa banda se mostraron vestidos con lentes y trajes color negro en un muy triste momento.

Cabe recordar que tras la investigación por la muerte del cantante, la fiscalía imputó a tres personas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y por el suministro y la facilitación de estupefacientes.

Fuente: Primicias Ya