Los detalles de la jugosa oferta que Enzo Fernández le hizo a Valentina Cervantes y por qué ella la rechazó

Semanas atrás, en LAM dieron como primicia la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. “Hoy hablé con Valentina, me dijo que quería darnos a nosotros su testimonio, que no habló con nadie. Lo cierto es que hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar, para ella fue un baldazo de agua fría, él la dejó", contó la periodista Julieta Argenta en el programa de América TV.

Hace unos días, Valentina dio un móvil con el ciclo de Ángel de Brito, donde confirmó la ruptura y reveló que el padre de sus hijos le hizo una jugosa oferta luego de la ruptura.

Enzo Fernández le dio la posibilidad de conseguirle un lugar para continuar viviendo en Inglaterra, donde él está instalado ya que se desempeña como estrella del Chelsea Football Club. La respuesta de ella fue tajante.

“Yo preferí venir a la Argentina porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo”, explicó en LAM.

Valentina mencionó que viajará las veces que sea necesario para que sus hijos puedan pasar tiempo con su padres. “Yo le dije que estaba bien, que respetaba su decisión de separarnos. Que esto traería un montón de consecuencias en lo que sería los nenes, que no los iba a ver por bastante tiempo. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que yo pueda viajar allá y que él comparta tiempo con sus hijos”, sostuvo.

El inesperado gesto de Valentina Cervantes hacia Enzo Fernández tras su llegada a la Argentina

Luego de su polémica separación de Valentina Cervantes, el futbolista Enzo Fernández volvió a la Argentina para el partido junto a la Selección y un detalle en la actitud de su ex no pasó desapercibido.

El campeón del mundo aterrizó ayer en el país y tras el reencuentro con sus hijos una usuaria de X publicó una foto junto a Valentina en el aeropuerto, lo cual dejó expuesto que fue a recibirlo en su llegada.

Lo cierto es que ella ya estaba instalada en Buenos Aires ya que tras la separación inmediatamente regresó de Inglaterra con sus hijos a quedarse en la casa de su abuela.



“Ayer ella fue a esperarlo al aeropuerto. Chicos, no hay mujer en el mundo que sea así de copada y comprensiva con el ex marido que la dejó a ella y sus hijos para vivir su vida de soltero”, escribió la internauta que compartió su foto con Valentina.

Cabe destacar, que la modelo confirmó que no hubo terceros en discordia y que la relación con el futbolista finalizó en buenos términos.

