Lilia Lemoine cargó contra Victoria Villarruel: «Cristina Kirchner es más leal, es chorra, pero no traicionó a su partido»

El presidente Javier Milei reconoció que están distanciados con la vicepresidenta Victoria Villarruel y esto agitó la interna libertaria. Los dirigentes han sido cautelosos a la hora de hablar de esto y muchos no quisieron tomar partido, a diferencia de Lilia Lemoine que fue a fondo contra la titular de la Cámara de Senadores, a quien apodó «Bichacruel«.

Según reveló el jefe de Estado, están cada vez más alejados y Lemoine se metió en esta disputa: «Si fuera mi vecina, no seríamos amigas, tampoco sería amiga de Cristina. Cristina es más leal, es chorra, pero no traicionó a su partido y a la gente que la llevó al poder«, comparó la diputada nacional de La Libertad Avanza que se encasilló detrás de presidente.

«Hubo una traición y lo están viendo todos ahora, estaban las señales en el cielo, pero teníamos problemas muy graves y no podríamos estar ocupándonos de eso. Ella estaba dispuesta a separase del Gobierno lo que fuera necesario para no sufrir el costo político, como fue con las marchas universitarias», añadió la Lilia Lemoine en diálogo con Laca Streaming.

Sobre el tema de la educación y la Ley de Financiamiento Universitario recordó que Villarruel «primero se había puesto del lado de la educación pública y cuando vio que perdía popularidad el reclamo porque eran curros, ahí lo empezó a atacar», sostuvo la diputada libertaria, quien minimizó el rol de la vice: «Cobra 8 millones y medio de pesos por mes, viáticos y tiene asesores para trabajar en el senado y hacer sonar la campanita. Es lo único que le pedimos».

Este no es el primer cruce entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel en el último tiempo porque recientemente la vicepresidenta bloqueó de su cuenta de X a la diputada, tras un enfrentamiento sobre Francia. Además, cuestionó su visita a Estela Martínez de Perón, en España, y la tildó de ser «la peor vicepresidenta de la historia» por su lejanía del partido que la llevó al poder.

Qué dijo Javier Milei

En una reciente entrevista con LN+, Javier Milei reconoció que están cada vez más distanciados con Villarruel y reveló que la vice «no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete».

«El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta«, aseveró el jefe de Estado argentino.

Con información de www.elintransigente.com