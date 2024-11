Escándalo: Ni Castellano se animó a tanto. Viotti podrá gastar $700 millones sin llamar a licitación

Es escandaloso y roza lo ilegal. El Concejo Municipal (el bloque oficialista), actuando no como un órgano legislativo independiente, si no como una mera escribanía, rechazó la intención de la oposición de obligar a llamar a licitación para la compra de luminarias por un valor de alrededor $700.000.000, una cifra demasiado importante como para que el intendente en forma discrecional y a su antojo pueda elegir la empresa que se va a ver premiada con semejante venta. Imposible no pensar que en el medio la corrupción va a hacer de las suyas y que una "cometa" habrá de por medio. Nadie está acusando a Viotti de corrupto por esta cuestión, será la gente la que lo hará y eso es la parte que no se entiende en insistir por parte del Ejecutivo. Es como si todo ya estuviese cocinado de antemano y por ello necesitaban de "marmotas" que solo levanten la mano y no piensen. Solo Mondino demostró ecuanimidad y se abstuvo, los demás ingresaron solos en el grupo de los que en poco tiempo van a ser sospechados de corruptos.

Roza lo ilegal ya que Viotti se respalda en una ordenanza anterior ya existente, ordenanza que en ningún caso permite hacer compras directas por semejante monto. Quienes así lo manifiestan no solo que actúan como meros escribanos del intendente, avalando sus estúpidos caprichos, si no que se exponen a ser cómplices y terminar imputados.

Seguramente se tendrá que recurrir a la justicia y mediante un Recurso de Amparo evitar que se pueda concretar el desatino que los concejales oficialistas aprobaron ayer.

El bloque de concejales peronistas compuesto por Juan Senn, María Paz Caruso, Valeria Soltermam y Martín Racca emitieron un comunicado, el cual se transcribe a continuación:

“Una vez más triunfó la mayoría automática, el despotismo llegó para quedarse al Concejo Municipal de Rafaela. Ese al que poco le preocupa la transparencia en los procesos del Estado, en este caso ni más ni menos que la forma en que el Municipio realiza compras millonarias.

Con el único argumento de que hay un concurso de precios en marcha, los concejales Fossatti, Rolando, Sagardoy, Boidi y Mársico brindaron la posibilidad al Intendente Viotti de realizar compras millonarias sin licitación, sin ningún tipo de límites presupuestarios.

Así no se administran los recursos públicos, claramente no es la forma correcta ni legal. Las excepciones que pidieron no pueden durar para siempre ni convertirse en regla.



Son los mismos concejales que sostuvieron y avalaron el aumento del 306% de los impuestos locales este año. Los mismos que ocultaron que el Intendente compró más de 500 mil dólares con recursos municipales sin siquiera informarlo o que mandó a su hermano de viaje a Alemania a un congreso ambiental, sin contar con los antecedentes mínimos que justifiquen su presencia.

Legisladores que son mayoría y están al servicio del poder Ejecutivo, la peor combinación para sostener el rol de contralor que debe ejecutar el Concejo Municipal.

Argumentos claros Retomando las obligaciones legales, los estados municipales de la provincia de Santa Fe, acorde lo establece la Ley Nº 2.756 deben realizar licitaciones públicas en sus compras.



Es una clara decisión del Gobernador, a quien responde el signo político de nuestra ciudad, potenciar la transparencia a través de, por ejemplo, el programa “Vincular Santa Fe”, que asiste y acerca a proveedores del estado para participar de procesos licitatorios.

La clara señal de la descoordinación con el gobierno local, es la decisión del intendente Viotti de saltarse todos los procesos administrativos y de transparencia, como también lo hizo en el intento de comprar por tres años vehículos en forma directa.

La falta de conocimiento por parte de los concejales oficialistas sobre las compras y procesos administrativos que debe realizar el estado es total. No así el Concejal Mondino, que al tener experiencia en el ejecutivo advirtió rápidamente la situación. De todos modos, respondiendo a las órdenes de Viotti se abstuvo en lugar de votar en contra.



Una vez más Mársico en su rol de presidente, altamente cuestionado, sin justificar su voto hizo uso de sus facultades de voto doble y permitió que las compras del municipio se hagan sin pregonar por la transparencia, en contra de lo que tanto predicó cuando era concejal opositor”.

Es de esperar que prime la cordura y que Leonardo Viotti recapacite y no rife su capital político, como así también, que no obligue a los concejales oficialistas a rifar todo lo que consiguieron hasta ahora. Algunos son de por si unos verdaderos "marmotas" incapaces de ejercer el cargo y solo están para levantar la mano, otros, como el caso de Augusto Rolando, tiene que procurar despegarse, ya que es joven y tiene aún mucho para dar como para "quemarse" por los caprichos de Viotti. Extraña la actitud de Lisandro Mársico, es un político demasiado importante como para dejarse llevar por las narices y votar barbaridades como las de ayer. Nos sorprende gratamente la actitud de Mondino que con su abstención marcó una clara diferencia que nos debe prestarle mucha atención de aquí en adelante.

Una verdadera paparruchada que ni Castellano se animó a tanto, seguramente, y si los concejales de la oposición ayer hablaron en serio y no vendieron humo, será la justicia la que intervenga y le ponga el freno a un Viotti distanciado de los lineamientos que lo llevaron a ser elegido por la gente hace apenas un año.