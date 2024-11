Viotti hace lo que antes criticaba, se expone a una denuncia penal y expone a sus concejales

En Rafaela la teoría de Baglini se cumple a rajatabla. Todo lo que Leonardo Viotti le reclamaba a Luis Castellano mientras era oposición, lo hace ahora casi calcado. Pretender disponer discrecionalmente de $700.000.000 sin llamar a licitación es un verdadero desatino que lo expone a él y a los concejales que avalaron semejante desatino que no me cabe la menor duda está acompañado de otras aristas demasiado dudosas y que seguramente no van a estar exentas de la intervención judicial.

Legalmente Viotti no puede disponer de ese dinero para hacer compras sin llamar a licitación, los argumentos oficialistas son erróneos e interpretados subjetivamente vaya uno saber con que fines. La calle es muy sabia y ya está hablando de que alguien está "entongado2, que detrás de semejante locura hay una "cometa". No lo digo yo, lo dice la calle por ahora por lo bajo. También los concejales de la oposición así lo sostienen. Ayer, uno de ellos se tomó el trabajo de "calentarme" el oído y me dijo_ "Detrás de esto hay tongo de fondo, estoy esperando a que se hagan las compras para que se configure el delito, personalmente se quien va a a ser el proveedor yte puedo decir que de por medio hay un "diego", de esta Viotti no sale indemne", me pidió reserva de nombre y por supuesto que lo voy a respetar, pero los argumentos esgrimidos son realmente creíbles.

Me resulta incomprensible la actitud de algunos concejales, de otros no, poco se puede esperar, y es realmente grato la de Mondino, aunque tendría que haber sido mucho más enérgico y rechazar de plano el desatino, en semejante estupidez, la abstención suena a light.

No comprendo a Mársico y a Augusto Rolando, dos figuras de la política de Rafaela muy creíbles y de las cuales espero mucho, estoy sorprendido, casi anonadado por semejante genuflexión. Sagardoy actuó de manera esperada, otra cosa no se podía esperar, y Fosatti solo levantó la mano, como lo viene haciendo desde que asumió, más no se puede esperar, el cargo le queda muy grande, demasiado. Esperaba más de Boidi, ella decidió ser complaciente con un capricho que quizá termine en un acto viciado de nulidad.

El oficialismo actuó como una mera escribanía, vergonzoso desde todo punto de vista, Viotti dejó a la vera del camino los principios de un partido democrático y casi siempre exento de actos de corrupción, los que siempre son casi monopolio del peronismo. El poder corrompe, con hechos como los de ayer Viotti corrobora ese pensamiento. Se expone él y expone a sus concejales. La oposición protesta, pero se olvida que hasta hace un año hacía lo mismo. Mucho no se puede esperar, al fin y al cabo son políticos, culpables de todos los males que padecemos a diario por la incapacidad manifiesta que tienen para gobernar. Es lo que hay, otra cosa no se puede esperar.....