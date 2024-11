Francos defendió el proyecto de Ficha Limpia: “No es bueno que se piense que es para proscribir a Cristina Kirchner”

Luego de la sesión fallida en el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió el proyecto de Ficha Limpia y aclaró que “no es bueno que se piense que se sanciona una ley para proscribir a Cristina Kirchner”.

Cerca del fin de las sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados había convocado a una sesión para tratar la iniciativa que impide presentarse como candidatos a cargos nacionales a quienes tengan una condena firme por corrupción. Sin embargo, no obtuvieron el quorum para avanzar con el tratamiento, debido a la ausencia de los 99 diputados de Unión por la Patria y 5 del bloque de Izquierda. También hubo ausencias por parte de legisladores del PRO y libertarios. El intento de sesión se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad.

En este contexto, Guillermo Francos defendió la iniciativa, impulsada por el bloque del PRO y de La Libertad Avanza (LLA), durante un diálogo con Luis Majul al aire de LN+. “Me parece bien la Ficha Limpia”, señaló.

Al ser consultado sobre la postura de cierta parte de la política sobre que la sanción de la ley le permitiría a la ex presidenta decir que quieren proscribirla, el jefe de Gabinete aclaró: “Creo que no es bueno que se piense que se sanciona la Ley de Ficha Limpia para proscribirla a Cristina Kirchner. No creo eso. Eso me parece que no sería bueno para la Argentina, porque es como que uno sanciona una ley para proscribirla”. “No me gustaría que se entendiera que fuera para eso”, agregó luego.

Días después de la sesión fallida, el PRO volvió a convocar a una sesión para tratar el proyecto en Diputados antes de que finalice el año legislativo. Para eso, contó con el apoyo de LLA, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica. De esta manera, el debate está previsto para el próximo jueves a las 10 de la mañana.

Así, Francos aseguró: “Creo que está muy próximo a aprobarse, por lo menos en Diputados”. De igual forma, sostuvo: “Estoy de acuerdo con la sustancia, no con la circunstancia —en lo relacionado con la condena contra CFK—”. “Ha habido tantos casos de delincuencia en la política que está hecha para los tantos casos que hay, no para uno en específico”, ratificó.

Según establece el dictamen firmado por PRO, libertarios y radicales, la inhabilitación para ser candidato comenzaría a regir “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando sea confirmada por un órgano judicial de instancia superior”. Este órgano sería la Cámara de Casación, incluso si la persona condenada aún puede apelar ante la Corte Suprema de la Nación, tal como se especifica en el texto. La medida se mantendría vigente hasta que se produzca una eventual revocación de la condena o el cumplimiento de la pena correspondiente.

El dictamen también abarca una serie de delitos específicos, entre los que se incluyen el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, el encubrimiento, y el fraude en perjuicio de la administración pública. Además, quedan contemplados todos los delitos que se incorporen al Código Penal o que surjan de leyes especiales, conforme a lo estipulado por la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El peronismo, mientras tanto, presentó un dictamen de minoría en el que se sostiene que las condenas únicamente se consideran firmes cuando interviene la Corte Suprema. Este dictamen propone, además, una ampliación de los ilícitos contemplados, incorporando una variedad de delitos económicos a la lista de crímenes relevantes.

Con respecto a cuáles son los próximos objetivos del Gobierno en materia legislativa, Francos confirmó que avanzará con la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). “En primer lugar, porque la experiencia demuestra que no han sido de utilidad, han sido poco utilizadas, han resuelto un caso de una interna, ¿no? Ehh. En segundo lugar, porque tiene un costo innecesario. Digamos, la Argentina no está en condiciones de gastar sin sentido. Se gasta mucha plata en una elección. Y en tercer lugar, porque ¿por qué tenemos que obligarla a la gente a ir a votar en la interna de un partido para que los partidos decidan? Este es una cuestión interna de cada partido”, enumeró.

Por otro lado, en lo relacionado con el Presupuesto 2025, Francos señaló que al Gobierno “no le preocupa si no hay presupuesto y gobernar con la prórroga de los anteriores”.

