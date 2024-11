Ganó el Martin Fierro latino de Oro y lo retuvieron en el aeropuerto: el mal momento de Jonatan Viale

Después de la felicidad que sintió al consagrarse como el máximo ganador de la noche en los Martin Fierro Latino, el periodista Jonatan Viale sufrió un mal momento en el aeropuerto de Miami.

Según contó el periodista, todo empezó cuando la seguridad del aeropuerto le pidió que abriera la valija. "Vieron que en los controles no se jode. La cosa es que ponemos la valija y me dicen que espere un momento y abra todo. Me muestra en el scanner el premio que visto ahí, parecían dos pistolas. Le traté de explicar que eran los Martin Fierro pero no sabían lo que era", detalló.

"Ella abre y los mira pero no estaba del todo convencida. Empezó a investigarlos, le ponía cosas, los miraba para todos lados... estuvo como 10 minutos. Encima le habíamos comprado unos juguetes a mi hijo y también los revisó", agregó.

Lo cierto es que entre una cosa y otra, Joni estuvo demorado cerca de 20 minutos. "Por suerte ya pasó pero en ese momento sentís que vas a ir en cana", cerró.

Al final de la revisión, el periodista subió al avión y volvió feliz a su casa con dos estatuillas al hombro.

Fuente: Pronto