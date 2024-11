El Dipy fue procesado por violencia sexual tras la denuncia de una mujer: los detalles

El cantante de cumbia tropical, David Adrián "El Dipy" Martínez, fue denunciado por abuso sexual y extorsión de persona por una mujer que conoció en el año 2023.

El texto presentado ante la Justicia afirma: "Lo conocí personalmente en el mes de octubre de 2023, el día 25, cuando me invitó por WhatsApp al bar Hammer en la calle Ayacucho, San Martín, PBA, donde tocaba como DJ. Previo a esto, se había contactado conmigo agregándome a Instagram, empezamos a hablar y nos intercambiamos los teléfonos, continuando el diálogo por WhastApp. Ambos militábamos para el partido La Libertad Avanza".

La mujer relató que ese día, el cantante habría querido consumir drogas con ella, pero se negó, sintiéndose mareada porque había tomado alcohol. "Le dije al aludido que me iba a mi casa. No sé si en alguno de los tragos que me trajo le puso algo, porque la verdad es que no me suele causar ese efecto de mareo el fernet", declaró M.C.A.M.

La mujer asegura que se fueron juntos al departamento de “El Dipy” en el barrio porteño de Villa del Parque, donde tuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, la víctima detalla: "Creo que el acto sexual fue consentido, pero como no recuerdo lo que sucedió en detalle, por lo que no lo puedo asegurar, como dije estaba muy mareada".

La denunciante sostiene que le contó al cantante que pasaba una complicada situación económica y como respuesta, El Dipy le habría ofrecido un cargo público. "Me dijo que me iba a llevar a trabajar con él, que me despreocupara. Esto no sólo que nunca sucedió, ya que no me ayudó en ningún momento a conseguir trabajo, sino que lo usó en mi contra para continuar viéndonos bajo la presión de que si no lo hacía no accedería al puesto laboral", relató ante la Justicia.

Luego, la mujer declaró que el 15 de marzo de 2024, el cantante la citó en su casa. "Cuando llegué a su departamento subimos al primer piso, él cerró la puerta con llave. Estábamos tomando mates en el living, sentados en los sillones, porque la reunión era supuestamente para hablar de trabajo, hasta que se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar", contó.

También habló de otro episodio que es investigado: "La tercera y última vez que fui violentada sexualmente por el nombrado fue el 16 de mayo de 2024. Me volvió a citar para hablar del puesto que me prometía, fui a su casa, empezamos a charlar en el living y otra vez se tiró encima de mí".

Fuente: Pronto