Dólar barato: economista cercano al Gobierno alerta por riesgos de liberar la economía

El economista Miguel Kiguel le advirtió al Gobierno que la estrategia de avanzar en una apertura de la economía en medio de un tipo de cambio bajo -y sin plantear primero una rebaja de los impuestos- podría generar problemas a sectores que son mano de obra intensiva.

"Deja en una posición de vulnerabilidad a las empresas locales para competir con los productos del exterior", expuso Kiguel en el último informe a clientes de la consultora EconViews.

El ex funcionario del equipo de Domingo Cavallo deja en claro en su reporte que personalmente está a favor de la apertura de la economía, pero que tiene dudas del timing y la modalidad que le está imprimiendo el Gobierno.

Inflación en dólares y el dato de un sector clave como el turismo

En ese sentido, el alerta de Kiguel se suma al que días pasados realizó Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más cercanos a Javier Milei.

De Pablo había hablado de la inflación en dólares que padece Argentina, que la dejó muy cara en relación a otras economías, como las de la región.

"Cualquiera se da cuenta de esto; por eso ya no hay más uruguayos acá en la Ciudad de Buenos Aires". La falta de turistas extranjeros es un indicador claro de que los costos locales se han vuelto prohibitivos.

Justamente, este lunes, el INDEC informó que la cantidad de turistas "no residentes" en la Argentina se desplomó un 36,6% durante octubre. En simultáneo, la cantidad de argentinos que cruzaron la frontera para visitar el extranjero se disparó 38,2% el mes pasado contra octubre de 2023.

Según el BCRA, el índice real multilateral se encuentra en 80,71, prácticamente el mismo guarismo que mostraba el 10 de diciembre último, cuando Javier Milei asumió en la Casa Rosada y era notorio el atraso cambiario.

Apertura de importaciones: los impactos en los distintos sectores de la economía

Kiguel asegura que el impacto de una medida de apertura comercial no impactará de manera uniforme. Y sugiere que el Gobierno preste especial atención sobre este punto.

El economista pone como punto a favor lo sucedido en rubros como el de los alimentos y bebidas. O el de los neumáticos, donde una apertura a los importados sirvió para disciplinar mercados donde los aumentos de precios se había ido de registro.

"Pero hay que ser cuidadoso porque ir muy rápido en algunos sectores sensibles socialmente puede llevar a tropezones y una reversión de las políticas, lo que no es deseable. Y también hay que tener presente que para ser competitivos es indispensable bajar los impuestos que le pegan a la producción", planteó Kiguel.

"Es distinta la situación en el caso de los insumos para la producción y el de los bienes de capital, para los cuales las bajas en las tarifas y la simplificación en los trámites de importación impactan favorablemente en mejorar la eficiencia, lo que se refleja, por ejemplo, en la baja del precio del acero, plásticos o herbicidas, y puede impulsar las exportaciones", expuso el economista.

La lupa en los sectores que generan más empleo formal

Un reciente informe de la Fundación Mediterránea expuso cuáles son los sectores donde se concentra el empleo formal privado, que es el de más alta calidad.

El comercio y la industria -con un 20% y un 19% del total respectivamente- son los rubros que dan más trabajo formal.

El tercer lugar es para el sector de los "servicios inmobiliarios", con el 14% del total. Y le sigue la construcción, con el 6%.

"El tipo de cambio juega un rol clave: un tipo de cambio competitivo puede favorecer las exportaciones, pero su estabilidad es igualmente crucial para evitar impactos negativos en los costos de insumos y salarios", apuntó el informe de la Ieral respecto de la situación de los transables, como la industria.

¿Es una cuestión de timing?

La estrategia para abrir la economía al mundo entró en un debate que va más allá de la grieta ideológica.

Juan Carlos Hallak, un ex funcionario del gobierno de Macri, también reclama prudencia y no apresurar los pasos.

En un extenso hilo de "X", Hallak dijo que "tenemos que ir hacia una economía más abierta. Eso seguro. Pero también hay un tema de timing de cómo se recorre ese camino. No lo digo como excusa para no hacerlo nunca".

"Pero no podemos razonar con el libro de texto cuando estamos en una situación especial. Tampoco podemos desconocer que nuestro tipo de cambio está apreciado, a punto de ser el más bajo desde la explosión de la convertibilidad, con riesgo de que el flujo de capitales se dé vuelta en algún momento", planteó

Hallak cerró su hilo pidiendo: "No seamos dogmáticos! Discutamos bien, no es nada fácil lo que tenemos por delante. Discutiendo dogmas no vamos a llegar a ningún lado".

* Para www.iprofesional.com