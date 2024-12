Joyas 2025 & la mitología griega como inspiración

No es casualidad que YSL, Balmain, Duran Lantink, Elie Saab y Vania & David, entre otros, hayan creado joyas que nos remiten a la cultura griega cuyo significado era profundo y simbólico.

Mucho más que un simple adorno, se consideraban un símbolo de estatus, riqueza y poder. Además, las joyas también se asociaban con la conexión con los dioses y se creía que tenían poderes protectores y simbólicos. De hecho, eran utilizadas como amuletos y talismanes y se creía que algunos de ellos tenían el poder de alejar los malos espíritus o el mal de ojo.

Incluso se utilizaban como ofrendas a los dioses y se entregaban en templos como muestra de agradecimiento y devoción.

Poderosas, con piedras casi mágicas y con la figura femenina como musa, las joyas trascendieron todos los tiempos y hoy manifiestan toda su contundencia.

No solo la pasarela fue el escenario esta temporada. En la película The Duel, estrenada recientemente, la actriz venezolana María Gabriela De Faria en su rol de Afrodita lleva las joyas de la dupla creativa Vania & David a lo largo de toda la película. Piezas insignia de la diosa de la belleza que impactan no solo por sus materiales genuinos sino porque escapan a todo lo conocido.



Claro que la versión 2025 de estos tesoros heredables contiene en su ADN un relato actual y que, por supuesto, conserva la fuerza de su esencia.

Fuente: Elle