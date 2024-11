Amalia Granata y el PJ buscan tumbarle la reforma constitucional a Pullaro

Luego de la reforma jubilatoria y la judicial, el gobierno de Maximiliano Pullaro se quiere colgar la tercera medalla: la actualización de la Constitución de Santa Fe. Ambicioso para una gestión que todavía no cumplió su primer año y cuyos cambios le costaron fuertes encontronazos con empleados públicos y los integrantes de la Corte Suprema.

En la provincia, muchos gobernadores intentaron actualizar la Constitución, pero hasta el momento, transcurridos más de seis décadas desde su sanción, ninguno lo logro. El gran impedimento: conceder o no la posibilidad de reelección. Santa Fe y Mendoza son las dos únicas provincias que no permiten reelegir para ese cargo. En todos los otros, sí.

En el Ejecutivo, aceleran y quieren medalla la de oro. El viernes finaliza el período de sesiones ordinarias y buscan que la Legislatura en pleno declare la necesidad de Reformar la Constitución. Durante las últimas horas, Unidos para Cambiar Santa Fe, frente que integran una decena de espacios entre los que está la UCR, Socialismo y el PRO, se reunieron en un plenario y ratificaron la intención de avanzar con la declaración de la necesidad de la Reforma.

Se trata de una ley que autoriza la discusión y habilita la convocatoria para la elección de convencionales constituyentes. Es allí donde se define qué se quiere modificar de la Carta Magna.



"Una nueva constitución provincial que rompa los privilegios que volvieron ineficiente al Estado y verdaderamente responda a las necesidades de la gente. Destacamos la importancia de que este proceso se lleve a cabo durante el período ordinario de sesiones legislativas", destacaron en un comunicado desde Unidos.

Para evitar gastos mayores, plantearon que las elecciones se realicen en conjunto con las elecciones intermedias y con convencionales constituyentes que trabajen AD HONOREM.

Casi al mismo tiempo, representantes de las diversas corrientes del Partido Justicialista provincial se reunieron para definir una postura en conjunto. De allí salió un comunicado donde calificaron la idea como "apresurada" e "inoportuna" y reclamaron "responsabilidad institucional".

Armonizar un texto no fue sencillo. Luego de la derrota electoral del 2023, las divisiones y pases de facturas están a la orden del día. Dicha situación volvió a quedar expuesta el fin de semana con el paso de Cristina Fernández de Kirchner por Rosario donde las ausencias hablaron más que las presencias.

"Hoy estamos ante una avanzada autoritaria y de perpetuación en el poder que solo busca la auto reelección del actual gobernador", lanzaron en el documento y expresaron la necesidad de un diálogo de cara a la sociedad. La declaración la firmaron todos, incluso diputados vinculados al exgobernador Omar Perotti.

En esa misma línea se manifestó la diputada provincial, Amalia Granata, que conduce el Bloque Unite - Somos Vida. Primero a través de las redes sociales y luego con un duro comunicado donde aseguró que el único objetivo de la Reforma es la reelección de Pullaro.

"La aprobación bochornosa de pliegos para la justicia, la irregular reforma previsional y la modificación de la Corte Suprema fueron solo un ágape de lo que viene: la Reforma Constitucional, la cúspide del ejercicio autoritario y antidemocrático del poder".

El tablero en la Legislatura de Santa Fe

Para conseguir declarar la necesidad de Reforma, el oficialismo debe conseguir 2/3 del total en cada una de las Cámaras. En Senadores, Unidos tiene mayoría por ende no hay dudas de su avance. De hecho, una posibilidad es que el jueves la Cámara Alta lo apruebe y el viernes sea Diputados quien lo intente.

En la Cámara Baja se presenta el mayor desafío para el Gobierno a partir del rechazo del PJ y el sector de Granata. Unidos cuenta con 28 sobre 50: el número mágico es 34. Sumando 3 aliados de la centro izquierda y alguna voluntad solitaria llega a 32. El tema es de dónde saldrán.

El Peronismo, en sus distintos envases, tiene 9 representantes y hasta acá, todos dicen que no. Perotti no firmó el documento, pero aseguran que no se cortará sólo. Por su parte, Amalia Granata y otros espacios de centro derecha juntan otros 9 legisladores y se completan los 50.

De no modificarse el tablero, faltarían al menos dos votos. Al margen de los números, no son pocos los que indican que una sanción de estas características, con la Legislatura dividida, expresaría debilidad para Unidos y lo dejaría en un escenario complejo.

Otra posibilidad que tiene el Ejecutivo es tomar la decisión de convocar institucionalmente al PJ para abrir el diálogo y enviar un proyecto para ser debatido durante el período de sesiones extraordinario.

